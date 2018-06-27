FETÖ’nün dershanesi İcra Müdürlüğü oldu

15 Temmuz 2016’da yılında FETÖ’nün darbe girişiminin ardından mahkeme kararıyla el konulduktan sonra Hazine’ye devredilen bina Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle Adalet Bakanlığına tahsis edildi. İcra Müdürlüğüne dönüştürülen dershane düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, binanın daha önce FETÖ’ye ait bir bina olduğunu ve dershane olarak kullanıldığını hatırlatarak, bu yapının, yıllarca Anadolu insanının tertemiz emeklerini, alın terini, dini duygularını istismar ederek oluşturduğu kaynaklarla bunun gibi pek çok menkul ve gayrimenkul değere sahip olduğuna dikkat çekti.

Hem ek bina ihtiyacını giderecek hem de yeni icra modelini hayata geçirecek olan bu binayı hizmete açmaktan mutlu olduğunu dile getiren Başsavcı Yurdagül, “Bu tarz bir yapının elinden alınmış bir yeri tekrar milletin ve devletin hizmetine sunmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bina darbe girişiminden sonra önce hazineye daha sonra Adalet Bakanlığına tahsis edildi” dedi.

İcra dairelerinin adliyelerin en çok görülen yüzü olduğunu dile getiren Başsavcı Yurdagül, “Dolayısıyla Adalet Bakanlığımız icra dairelerinin hem etkinliğinin artırılması hem de yakınmalara sebep olan olumsuzlukların giderilmesi için uzun süredir büyük çaba sarf ediyor. Bu kapsamda da yeni icra dairesi modeli devreye alındı. Yeni icra dairesi modelde öncekinden farklı olarak birden fazla dairede dosya bazlı çalışmak yerine tek icra dairesi çatısı altında alt uzman birimlerin faaliyet göstermesi öngörülüyor” diye konuştu.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Arı, törende yaptığı konuşmada, yeni modelde birden fazla olan icra dairelerinin tek çatı altında toplandığını açıkladı. İcra dairelerinin asıl amacının verimliliği artırmak olduğunun altını çizen Arı, aynı zamanda uzmanlaşmış kadrolar ve birimlerle icra faaliyetlerinin yerine getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Yeni modelde icra personelinin aynı büroda uzun süre çalışmasından kaynaklı ihtisaslaşmasından sonra daha kaliteli, daha verimli ve tek tip uygulama sunacak icra hizmeti faaliyeti yürütüleceğini anlatan Arı, “Birden fazla icra dairesinin olduğu yerlerde haliyle o yerlerde çalışma şartlarından kaynaklı az da olsa uygulama farklılıklarının giderilerek insanların nezrinde adalet duygusunu daha üst seviyede gerçekleşmesini sağlayacak bir modeldir. 39 ilde uygulama hayata geçirildi. Her yerde bu uygulamayı hayata geçirmek isterdik ancak bunun için fiziki şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yeni icra modeli hizmetlerinden memnunuz ve olumlu dönüşler oluyor” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İcra Müdürlüğünün açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Vali Yardımcısı Turgay Gülenç, İl Jandarma Alay Komutanı J. Albay Abdurrahman Başbuğ, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve davetliler katıldı.