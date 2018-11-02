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Fotoğrafı yarışmasının ödülleri verildi

Kargı Çok Programlı Anadolu Lisesi 9.

Sınıf öğrencileri arasında yapılan “Hasat Fotoğraf Yarışında” dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.


Öğrenciler ödül kapsamında çeltik fabrikasına giderek pirincin yapılışını yerinde inceledi. Fabrika müdürü öğrencilere fabrikayı tanıtarak, pirincin tarladan sofraya gelene kadar geçtiği işlemler hakkında bilgi verdi.


Tanıtım sonunda fabrika sahibi Fevzi Bilgin fotoğraf yarışında dereceye giren öğrencilere 5'er kiloluk pirinç hediye etti. Böylece öğrenciler yaşadıkları çevre ve bu çevrede yetişen tarım ürünleri hakkında bilgi sahibi olmuş oldular.


Öğrenciler bu konuda kendileri ile yakından ilgilenen Fevzi Bilgin'e hem bilgilendirme hem de hediyeler için teşekkür ettiler.

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