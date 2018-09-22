Freni boşalan kamyon mahalleyi savaş alanına çevirdi

Çorum'da freni boşalan kamyon park halindeki 16 otomobili biçti.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dumlupınar 4. Sokak'ta hafriyat çalışmaları yapıldığı sırada sürücüsü Erdoğan Kavalcı olan park halindeki 06 BL 1747 plakalı kamyonun freni boşaldı. Freni boşalan kamyon büyük bir gürültüyle park halindeki araçlara çarparak ilerlemeye başladı. Çarpmanın etkisiyle bir araç bir apartmanın direğinde asılı kalırken, yol kenarındaki bir araçta apartman bahçesine düştü. Gürültüyle birlikte balkonlara ve dışarı koşan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok yaşadı.

Sokağın üst kısmından bazı araçları önüne katan kamyon sürüklediği bir otomobilin set görevi görmesi nedeniyle bölgede bulunan bir hastanenin kantinine metreler kala durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması yürüklere su serperken bazı araçlar adeta hurdaya döndü.

Kazanın duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kazaya karışan araçlar ve kamyon çekicilerle olay yerinden kaldırıldı. Freni boşalan kamyonun olay yerinden götürülmesi sırasında bazı araç sahipleri tepki gösterdi. Bunun üzerine devreye giren polisler sürücüyü alarak olay yerinden uzaklaştırırken, vatandaşları da sakin olmaları konusunda uyardı.Olayı gören görgü tanıkları freni boşalan kamyonun içerisinde sürücünün olmadığını belirtti.

Kaza anında sokakta temizlik yapan Sedat Altınoluk adlı vatandaşta, "Çöp bidonlarının orta temizlik yapıyordum. Bir gürültü koptu. Baktım kamyon araçları sıyırarak geliyor. Ben otoparka kaçtım. Kamyonun içerisinde kimse yoktu” diye konuştu.

Kamyon sürücüsü kazayı anlattı

Kazanın ardından olay yerine gelen kamyon sürücüsü Erdoğan Kavalcı, kaza sırasında araç içerisinde olmadığını belirterek, "Yukarıda çalışıyorduk. Kamyon park halindeydi. Biz aşağıda oturuyorduk. Bir anda kamyon hareket etmeye başladı” dedi.