Gazeteciler cemiyetinden Çorum Haber Gazetesi’ne kutlama ziyareti

Gazetenin Kurucusu, Başyazarı ve Genel Müdürü Mehmet Yolyapar’ın ev sahipliğindeki ziyarete Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen’in yanı sıra Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Külcü, Recep Mebet ve Taner Şimşek katıldı.

Basın İlan Kurumu (BİK) Şube Müdürü Osman Bolluk’un da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Şevket Erzen, Çorum Haber Gazetesi’nin 33. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Meslek hayatında 48. yıla merdiven dayayan Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar’ı da tebrik eden Erzen, “Yerel basında uzun soluklu bir gazetecilik örneği sergileyen Çorum Haber Gazetesi’ne ve Genel Müdürü Sayın Mehmet Yolyapar’a nice seneler diliyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yolyapar ise nezaketinden dolayı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erzen ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ne teşekkür etti.