Geleceğin mucitleri yeteneklerini sergiledi

Okul Müdürü Halil Dağ, geleceğin mucitlerinin bugünden hazırladıkları projelerde ileride daha başarılı olarak ülkeye katkı sunacaklarına olan inancının tam olduğunu söyledi. Dağ bu nedenle TÜBİTAK’ın verdiği desteğin son derece önemli olduğunu belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Bilim Fuarının açılış kurdelesini AK Parti Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir, İlçe Müftüsü Mehmet Yıldız ve Milli Eğitim Şube Müdürü Etem Ballıkaya kesti. Protokol üyeleri ve misafirler standları gezerek öğrencilerin hazırladıkları projeleri uygulamalı olarak izleyerek projeler hakkında öğrencilerden bilgiler aldılar.

Fuar ile ilgili bilgi veren Proje Koordinatörü Burcu Fırat Erdugan, TÜBİTAK’ın destekleriyle hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda öğrenciler tarafından hazırlanan birbirinden başarılı projelerin yer aldığını belirtti. Aylar süren hazırlıklar sonucu fuara hazırlandıklarını belirten Burcu Fırat Erdugan, fuarda toplam 22 proje sergilendiğini, bu projelerde 40 öğrenci ve 13 koordinatör öğretmen görev aldığını sözlerine ekledi.