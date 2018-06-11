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11 Haziran 2018 13:31

Gençlerin kavgasında bıçak çekildi, 2 yaralı

Çorum’da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Gençlerin kavgasında bıçak çekildi, 2 yaralı

11 Haziran 2018 13:31


Olay, Karakeçili Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karakeçili Sokak üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Kavga sırasında S.Ö. ve S.Y. isimli şahıslar bıçakla yaralandı. Yaşanan kavga sonrasında 2 kişiyi bıçaklayarak yaralayan şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçtı.


Yaralanan gençlere ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri olay sonrası inceleme başlatarak, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.




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