Gençlik merkezinden köy okuluna ziyaret

Gençlik Merkezine gelen gönüllü Gençler ve Gençlik Merkezi personellerinin katıldığı ziyaret, sınıflarda Gençlik Merkezinin tanıtımıyla başlayıp, Gençlik Merkezinin öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etmesiyle devam etti.

Akabinde köy okulu bahçesinde Gençlik Merkezi personeli, öğrenciler ve gönüllü gençler ile birlikte çeşitli oyunlar, eğlence aktiviteleri ve yarışmalarla ziyarete devam edilerek, gençlerle gün boyu dolu dolu eğlenceli bir gün geçirdiler.

Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Gençlik Merkezi Müdürü M. Esat Buğdaylı, Köy Okulu Müdürü Çağrı Köksal, Müdür yardımcısı Alim Çakan ve Okul öğretmenlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederken, bu tür projelerin Gençlerin duyarlılık kazanmaları, bilinçlenmeleri ve İllerimizde, ilçelerimizde, köylerimizde yaşayan Gençlerimizin birbirleriyle tanışmaları ve kaynaşmaları açısından önemine vurgu yapıp son olarak gençlik merkezi personeline ve gönüllü gençlere teşekkürlerini iletti.