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14 Eylül 2017 14:10

Geyiğe çarpan sürücü ölümden döndü

Çorum’un Dodurga ilçesinde aniden yola çıkan geyiğe minibüs çarptı.

Geyiğe çarpan sürücü ölümden döndü

14 Eylül 2017 14:10

Kazada iki ayağı kırılan sürücü ölümden dönerken, yaban geyiği telefe oldu.


Edinilen bilgilere göre, Çorum-Dodurga karayolunda seyir halinde Burhanettin Beşikci (72) 19 DU 058 plakalı minibüs ile seyir halinde iken aniden yola çıkan yaban geyiğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaban geyiğini sürüklemeye başlayan minibüs bir süre sonra yol kenarında bulunan dereye uçarak menfeze çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ekiplerine haber verdi. Araç içerisinde sıkışan talihsiz sürücü jandarma ekipleri ve sağlık görevlilerinin yaptığı çalışma sonucu minibüsten çıkarıldı. İki ayağının kırıldığı öğrenilen sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından telef olan yaban geyiği Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı.


Kaza ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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