Yerel Tohum Buluşması’ kapsamında meşhur on dilim kavunu ile etkinliğe katılan Sungurlulu çiftçiye, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından teşekkür belgesi gönderildi.

Organizasyonda TAGEM ve tohum gen bankaları birer stantta yer aldı. Bu stantlarda tohum gen bankalarının işleyişi, yerel çeşitlerin korunmasında ki önemi ve rolü hakkında bilgi verildi. Diğer stantlarda da bir çok yerel çeşide ait tohum ve bitki örneği sergilendi.

Sungurlu Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün organizasyonu ile Kavşut Köyü’nden kavun üreticisi Onur Sobacı’nın on dilim kavunu stantta sergilendi. Sobacı’ya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından teşekkür belgesi gönderildi. İlçe Tarım Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle Sobacı’nın belgesini Sungurlu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Hicabi Berişbek takdim etti.

Berişbek Sobacı’ya teşekkür ederek tüm çiftçilere bereketli ürün, bol kazanç temennisinde bulundu. Berişbek ayrıca geçen hafta meydana gelen dolu yağışı nedeniyle zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

4 bin 500 araziyle Sungurlu’nun örnek çiftçilerinden olan Onur Sobacı ise yaptığı açıklamada, "Çalışmış olduğumuz alanlarda sürekli kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmaların sonucunu ise başarılı bir şekilde alıyoruz. Öncelikle çalışmalarımızda bizden yardımını esirgemeyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Hicabi Berişbek ve personeline, ayrıca bu belge ile bizi gururlandıran Sayın Bakanıma da teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.