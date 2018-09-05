Güney Kore heyetinden Kore gazisine vefa ziyareti

Çorum Belediyesi ile kardeş şehir olan Güney Kore Cumhuriyeti Gimhae Belediyesi arasında imzalanan protokol nedeniyle kente gelen konuk heyetin temasları sürüyor. Güney Kore heyeti, Belediye Başkanı Zeki Gül ile birlikte rahatsızlığı nedeniyle bir süredir evinde tedavi gören Kore Gazisi Osman Özsoy’u evinde ziyaret eden geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kore Gazisi Osman Özsoy kendisinin Kore Savaşı sırasında 4 cephede savaştığını söyledi. “İlk cephede kurşun yedim” diyen Osman Özsoy buna rağmen geri dönmeyerek savaşta yer almaya devam ettiğini ifade etti.

Özsoy, “Daha sonra 3 bölük daha değiştirdim. Ne olursa olsun kaçmadan Türklüğe yakışır şekilde savaştık ve Kore halkına destek verdik. Çorum’a gelen heyetin beni gelip ziyaret etmesinden oldukça memnun oldum. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Odası tamamen Kore hatıraları ile dolu olan Osman Özsoy’un fotoğraflarını inceleyen Gimhae heyeti hayranlıklarını dile getirdiler. Osman Özsoy’un yaşadığı rahatsızlık nedeniyle duydukları üzüntüyü dile getiren Gimhae Belediye Başkanı Heo Seong Gon “Bizlerin varoluş mücadelesinde bizlere destek veren kan Kardeş ülkemiz Türkiye’nin gazilerine ve şehitlerine ne kadar teşekkür etsek azdır. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.