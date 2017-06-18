Hafız Süleyman Coşkun Anadolu İmam Hatip Lisesi temeli atıldı

Temel atma törenine AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Vali Vekili Adem Saçan, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül, Alaca Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Alaca Belediye Başkanı Muhammet Esat Eyvaz, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Mehmet Karadağ, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, İmam Hatip Okullarının dini ilimler ve pozitif bilimleri beraber veren sağlık, sahih anlayışının oluşmasında önemli bir rol üstlenen, mezunlarının yakın tarihte büyük başarılara imza attığı ve diğer İslam ülkelerinin de örnek aldığı milletin geliştirdiği model okullar olduğunu söyledi.

Alaca Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin binlerce başarılı mezunu ile silinmez izler bıraktığını belirten Kır, okulun şuan ki mevcut binasının hangi fedakarlıklarla yapıldığını çok iyi bildiklerini söyledi. 2016 yılında ihalesi yapılan Hafız Süleyman Coşkun İmam Hatip Lisesi olarak temelini attıklarını hatırlatan Kır, okulun 2018 yılında eğitime başlayacağını dile getirdi.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül ise, “Başörtülüler Suudi Arabistan’a gitsin denen bir dönemden, milletvekilinin yemin ettirilmediği bir dönemden başörtülü bakanların olduğu bir döneme bizi kavuşturan Allah‘a şükürler olsun. İmam lisesi binalarının öğrenci sayısının düştüğü için el konulduğu dönemden öğrenci fazlalığından artık sınıflara sığamadığı bir dönemden yeni yeni binaların yapıldığı döneme getiren Allah’a hamd ediyorum.Okulun arsasını bağışlayan hayırseverler Secaattin-Mehmet ve Metin Coşkun’a ne kadar teşekkür edilse azdır” ifadelerini kullandı.

Alaca Belediye Başkanı Muhammet Esat Eyvaz ise, okulun arsa bağışında bulunan hayırseverler Secaattin-Mehmet ve Metin Coşkun’un daha önce ilçeye yapılan Fen Lisesi’nin arsasını da bağışladıklarını kaydetti.

Peygamber efendimizin bir hadisinde ‘insan öldüğünde amel defteri kapanır ancak üç şey istisne’ dediğini hatırlatan Eyvaz, “Birincisi faydalı ilim. Burada inşallah vatanına milletine faydalı insanlar yetişecek. İkincisi salih amel. Evlatlarını tanıyoruz hayırseverlerimizin salih olduklarına şehadet ediyoruz. Üçüncüsü ise sadakayı cariye bu okul. Bu okulun yapılmasına vesile olan bu üç ağabeyimiz ahrete kadar hasenata kavuşmuş olurlar inşallah” diye konuştu.

AK Parti Karadağ Çorum il Başkanı Mehmet Karadağ da, İmam Hatip okullarında devletini, dinini, diyanetini çok iyi bilen nesillerin yetişmesi devlet eliyle din eğitinin yanı sıra beşeri eğitiminde birlikte yapılıyor olmasının 15 Temmuz döneminde yaşanan darbe girişiminde çok daha önem kazandığını söyledi. Devlet eliyle yapılmayan işlerde her zaman arıza çıktığına dikkat çeken Karadağ, Türkiye Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı en iyi çalışmalardan birisinin de Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumların Türkiye kazandırılması ve akabinde de onun yetiştirmiş olduğu neslin milli eğitim camiasına kazandırılmış olması olduğunu kaydetti.

AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu da, İmam Hatip okulları bitti denilirken yeniden tomurcuk vermeye başladığını belirterek, bir nesil ortadan kalkmadan İmam Hatip’lerin meyvesini vermeye başladığını belirtti. İmam Hatip Lisesi’nin yapıldığı süreci çok iyi bildiğini dile getiren Uslu, Coşkun kardeşlere okula yaptıkları katkılar nedeniyle teşekkür etti. İlçeye yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Uslu, Alaca için hayal olan doğalgazın Alaca’ya geldiğini ifade etti.

Vali Vekili Adem Saçan ise, Türkiye’nin 15-20 yıl içerisinde devlete ait hizmet alanlarında neredeyse kendini yenilediğini ifade ederek, “Yarım asra yakındır hayatımız içerisinde tanıklık ettiğimiz olaylar en başta eğitim gördüğümüz okulların fiziki durumlarını bizden daha iyi bilen olmaz. 2000’li yıllara kadar yapılan okullara bakın kibrit kutusu gibidir. Sanki bir formata endeksli gibidir. Son yıllarda çok özel projeler hayatımıza dahil edildi. Bu özel projelerden bugün birisinin temelini atıyoruz. Katkıda bulunan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” dedi.