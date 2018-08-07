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07 Ağustos 2018 14:33

Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Çorum’da halk otobüsü ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

07 Ağustos 2018 14:33


Edinilen bilgilere göre, hastanede istikametinden Fen Lisesine seyir halinde olan İlyas Şerit yönetimindeki 19 AU 163 plakalı otomobil, Zirket ay yönetimindeki 19 AAH 223 plakalı halk otobüsüne çarptı. Kazada sürücü İlyas Şerit ve otomobilde bulunan Mustafa Karasu, Tuğba Karasu ve Ayten Karasu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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