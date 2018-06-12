Halkbank çocuklara bayram hediyesi

Halkbank Genel Müdürlüğünce "Çocuklar ister Halkbank yapar" etkinliği kapsamında Çorum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen 100 yetim ve öksüz çocuğa bisikletleri düzenlenen törenle teslim edildi.

Kent meydanında düzenlene törende konuşan Halkbank Çorum Şube Müdürü İsmail Karabay, gücünü milletten alan Halkbankası olarak bu vatanın herkese emanetleri olan çocuklar için düzenlenen böyle bir güzel organizasyonun içerisinde yer almaktan gurur duyduklarını belirterek, “Yunus Emre’nin dediği gibi “bir olalım, diri olalım” desturunun en fazla hakim olmasının gerektiği şu günlerde Halkbankası olarak ekonomik anlamda iç ve dış düşmanlara karşı verdiğimiz mücadeleyi aynı zamanda devletimizin uygun gördüğü her türlü sosyal etkinlikte de var olarak devletimizin yanında olarak sürdüreceğiz. Bu bilinçle bu aziz vatanın çocuklarımızın ellerinde yükseleceğini asla unutmayacağız” dedi.

Vali Necmettin Kılıç ise, insanı diğer canlılardan ayıran, yücelten, farklı kılan merhameti, sevgisi, fedakarlığı olduğunu ifade ederek, bu nedenle kıymetli vasıflar anlatılırken insanlık kelimesinin kullanıldığını söyledi.

Yeryüzündeki milletler ailesinin en iyisinin insanlık duyguları en yüksek olan Türk milleti olduğunun altını çizen Vali Kılıç, “Biz aça el uzatırız. Biz yetimin başını okşarız. Biz kol kanat gereriz. Biz kimsesizin kimsesi oluruz. Biz mazlumun koruyucusu oluruz. Mağdurun yardımcısı oluruz. Yeryüzünde zenginlikleri paçalarından akan ülkeler Suriye’de Akdeniz’de boğulan bebeleri seyrederken ülkelerine pazarlık yaparak 300 mülteci alırken Türk milleti 4 milyon mülteciyi bağrına bastı” diye konuştu.

AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan da, çocukların bu ülkenin geleceği olduğunu belirterek, geleceğe yapılan en büyük yatırımın çocuklara yapılan yatırım olduğunu söyledi.