Halkbank’tan 108 öğrenciye bisiklet

Çorum Valiliği Twetter hesabından yapılan paylaşımda, Kınık İlkokulu ve Ortaokulu’nda 108 öğrenciye hediye olarak bisikletlerinin Vali Necmeddin Kılıç ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan tarafından verildiği belirtilerek, “Halkbank’ın düzenlemiş olduğu bu etkinlikten dolayı Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı böyle mutlu görmek bizleri de ayrıca mutlu etti. Bundan sonrada çocuklarımızın yüzleri gülmeye devam edecek.” denildi.

Etkinliğe Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Arslan, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve banka yetkilileri katıldı