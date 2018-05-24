Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 19:13

Halkbank’tan 108 öğrenciye bisiklet

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank’ın Köy Okulları öğrencilerine yönelik düzenlediği ‘Çocuklar İster Halkbank Yapar’ etkinlikleri çerçevesinde Kınık İlkokulu ve Ortaokulu’nda etkinliğe katıldı.

Halkbank’tan 108 öğrenciye bisiklet

24 Mayıs 2018 19:13


Çorum Valiliği Twetter hesabından yapılan paylaşımda, Kınık İlkokulu ve Ortaokulu’nda 108 öğrenciye hediye olarak bisikletlerinin Vali Necmeddin Kılıç ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan tarafından verildiği belirtilerek, “Halkbank’ın düzenlemiş olduğu bu etkinlikten dolayı Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı böyle mutlu görmek bizleri de ayrıca mutlu etti. Bundan sonrada çocuklarımızın yüzleri gülmeye devam edecek.” denildi.


Etkinliğe Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Arslan, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve banka yetkilileri katıldı




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç