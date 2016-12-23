Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 15:46

Harçlıklarını Halep’e yardım için bağışladılar

Harçlıklarını Halep’e yardım için bağışladılar

23 Aralık 2016 15:46

Çorum’un Sungurlu ilçesinde öğrenciler harçlıklarından artırdıkları paraları Halep’e ulaştırılmak üzere Kızılay’a bağışladı.
Sungurlu haydar Öztaş Anadolu Lisesi 11-B sınıfında 3 öğrenci, Suriye’de yaşanan iç savaşta büyük zorluk çeken Halep için seferber oldu. Başlattıkları yardım kampanyasında 2 bin 300 lira toplayan öğreniler, Halep’e ulaştırmak üzere Kızılay’a teslim etti.
Türk Kızılayı olarak Halep’te zulüm gören insanlara katkı sağlayabilmek için ülke genelinde bir yardım kampanyası düzenlediklerini hatırlatan Sungurlu Kızılay Şube Başkanı Elvan Küçükevcilioğlu, “Bu kampanyaya Sungurlu Haydar Öztaş Anadolu Lisesi öğrencilerinin de tamamen kendi özgür iradeleriyle, kendi cep harçlıklarından biriktirdikleri paraları bağışlamaları çok anlamlıdır. Halep’te kendi yaştaşları çocukların bu soğuk kış aylarında dondurucu soğuk ve savaşla mücadele etmelerine ve orada yaşayan halkın içinde bulundukları çaresizliğe, karınca kararınca ve tamamen tertemiz yüreklerinden gelen güzel duygularla bu desteği veren bu öğrencileri, öğretmenlerini ve okul idaresini yürekten kutluyorum” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
2
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    2°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç