Harçlıklarını Halep’e yardım için bağışladılar

Çorum’un Sungurlu ilçesinde öğrenciler harçlıklarından artırdıkları paraları Halep’e ulaştırılmak üzere Kızılay’a bağışladı.

Sungurlu haydar Öztaş Anadolu Lisesi 11-B sınıfında 3 öğrenci, Suriye’de yaşanan iç savaşta büyük zorluk çeken Halep için seferber oldu. Başlattıkları yardım kampanyasında 2 bin 300 lira toplayan öğreniler, Halep’e ulaştırmak üzere Kızılay’a teslim etti.

Türk Kızılayı olarak Halep’te zulüm gören insanlara katkı sağlayabilmek için ülke genelinde bir yardım kampanyası düzenlediklerini hatırlatan Sungurlu Kızılay Şube Başkanı Elvan Küçükevcilioğlu, “Bu kampanyaya Sungurlu Haydar Öztaş Anadolu Lisesi öğrencilerinin de tamamen kendi özgür iradeleriyle, kendi cep harçlıklarından biriktirdikleri paraları bağışlamaları çok anlamlıdır. Halep’te kendi yaştaşları çocukların bu soğuk kış aylarında dondurucu soğuk ve savaşla mücadele etmelerine ve orada yaşayan halkın içinde bulundukları çaresizliğe, karınca kararınca ve tamamen tertemiz yüreklerinden gelen güzel duygularla bu desteği veren bu öğrencileri, öğretmenlerini ve okul idaresini yürekten kutluyorum” dedi.