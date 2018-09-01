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01 Eylül 2018 13:14

Hareket halindeki otomobil alev aldı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde hareket halindeki otomobilde yangın çıktı.

Hareket halindeki otomobil alev aldı

01 Eylül 2018 13:14

Sürücünün yolun sağına çektiği otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti.


Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. yönetimindeki 19 ER 544 plakalı otomobil, Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halindeyken, motor kısmında yangın çıktı. Otomobilden dumanlar yükseldiğini gören sürücü, otomobili yolun sağ tarafına çekerek, araçtan dışarı çıktı. Yangını söndüremeyen sürücü itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.


Olayla ilğili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.




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