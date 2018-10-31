Hastalar hakları hakkında bilgilendirildi

Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastalar hakları konusunda bilgilendirildi.

Başhekim Doç. Dr. Çağatay Çağlar ve Halkla İlişkiler Birimi sorumluları hastanede ayakta tedavi gören ve yatan hastaları ziyaret ederek hasta hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirdi.

Hastaneden konuya ilişkin yapılan açıklama da, “Hastanemiz sağlık hizmetlerinin sunumunda eşitlik ve hakkaniyet çerçevesinde sunulması bağlamında, bireylerin bilgilendirilmesi, kamuoyunun bilgilendirilmesi, mağduriyeti bulunan bireylere destek olunması gibi çalışmaları ile kurumumuzda hasta haklarının geliştirilmesine, hasta hakları ile ilgili ihlallerin azalmasına ve mağduriyetlerin giderilmesine katkı sunma çabasını göstermektedir. Hasta ve hasta yakınlarının başvurularını daha rahat iletebilecekleri, sorunlarına yerinde ve kısa sürede cevap verecek çözüm odaklı hizmet sunumu için hasta hakları birimimiz ve halkla ilişkiler birimimiz görev yapmaktadır” denildi.