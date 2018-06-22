Hayvan otlatan yaşlı adam ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Şükrü Bıyık (87) adlı yaşlı adam sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldı. Akşam olduğunuda eve dönmemesi üzerine yakınları aramaya çıktı. Yaşlı adama ulaşamayan yakınları Jandarma ekiplerini arayarak yardım talep ettiler. Köylüler ve Jandarma tarafından yapılan aramada Obruk barajı yakınlarında yaşlı adamın cesedi bulundu. Yapılan incelemede Şükrü Bıyık’ın otlatmak için götürdüğü hayvanlardan birinin zincirine ayağının takılması üzerine sürüklenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şükrü Bıyık’ın cesedi otopsi için İskilip Devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan incelemede yaşlı adamın sürüklenme esnasında boyun kırılması sonucu öldüğü tespit edildi. Otopsinin ardında ceset defin için yakınlarına teslim edildi.