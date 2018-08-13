Hayvan pazarında bayram hareketliliği yaşanıyor

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Kurban bayramı öncesinde ve bayram süresince her gün açık tutulacak olan Hayvan Pazarı’ndan vatandaşların son derece memnun olduğunu vatandaşın memnuniyetinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Çorum’un bölgenin en büyük hayvan pazarına sahip olduğunu belirten Başkan Gül, “3 bin büyük, 3 bin küçükbaş hayvanın rahatlıkla sığacağı 115 bin metre kare alana sahip bir hayvan pazarımız var. Pazar içerisinde satış yapan esnafın her türlü rahatlığı düşünüldü. Bilindiği gibi daha önceden hayvan satışları çadır altında ve sıkıntılı şartlarda yapılıyordu. Şimdi ise girişte bütün araçların ve hayvanların dezenfektesi yapılarak pazara öyle giriş yapılabiliyor. Kapalı alanlarımız, açık alanlarımız, padoklar, samanlık, lokanta, kafeterya mescid, cafe, konaklama yeri gibi birçok alan yeni hayvan pazarımızda mevcut” dedi.

Çevre ve insan sağlığı açısından da oldukça modern bir Hayvan Pazarı inşa ettiklerini söyleyen Başkan Gül; “Pazarımızda oluşan katı atıkların kepçe ve diğer iş makineleriyle temizliği yapılıyor. Toplamış olduğumuz katı atıkları römorklarla katı atık bertaraf istasyonumuza gönderiyoruz. Dolayısıyla çevre ve insan sağlığını tehdit eden unsurlar da ortadan kalkıyor. Diğer yandan atıkların neden olduğu sinek oluşumunu da engelleniyor. Çamurdan, tozdan, topraktan arınmış, tamamen hijyenik ve sağlıklı ortamlarda hizmet veren hayvan pazarımızdan vatandaşlarımızın memnuniyetlerini dile getirmesi bizleri oldukça memnun ediyor. Çorum’un ve Çorumlunun hak ettiği çalışmaları yapmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

’Hayvanlar veteriner kontrolünden geçiriliyor’

Belediye Başkanı Zeki Gül, hayvan pazarına kurbanlık olarak getirilen büyük ve küçükbaş hayvanların Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İl Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü veterinerleri tarafından denetimden geçtiğini, sabah erken saatlerde hayvan girişi ile başlayan denetimlerin, akşam saatlerine kadar devam ettiğini vurguladı.

’Türkiye’de bir ilk’

Çorum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve hizmete başlayan Hayvan Pazarı’nda Vakıfbank şube açarak esnafın ve vatandaşların işleri daha da kolaylaştırdı.

Türkiye’de bir ilk olarak Hayvan Pazarı’nda banka şubesi açıldığını ifade eden Belediye Başkanı Zeki Gül, “Hayvan pazarı içerisine açılan banka şubesiyle birlikte esnafımız ve vatandaşlarımız EFT ve havale gibi işlemlerini daha kolay hale geldi. Hayvan Pazarı’nda banka şubesi açılan ilk şehir Çorum oldu. Banka yetkililerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.