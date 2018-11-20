Çorum'da jandarma trafik ekipleri havadan helikopter destekli yol kontrolü gerçekleştirdi. Kurallara uymadığı belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Trafik Güvenliği Stratejisi Eylem Planı kapsamında, Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında helikopter destekli Trafik denetimi yapıldı. Ankara'dan havalanan helikopter Sungurlu Şehir Stadyumu'na indi. Burada Alay Komutan yardımcısı Jandarma Albay Aykut Gürses ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muammer Kızılkoca'yı alan helikopter daha sonra denetimlerin yapılacağı Sungurlu-Çankırı yolu, Çankırı Devlet Karayolu, Çorum-Laçin-Osmancık karayollarında ve birçok güzergaha geçti. Gerçekleştirilen denetime, 4'ü radarlı olmak üzere 13 Jandarma Trafik Timi, 2'si PTS mobil aracı olmak üzere 10 jandarma asayiş timi ve 70 jandarma trafik ve asayiş personeli katıldı.

Denetimlerde 663 sürücü ve araç kontrol edilirken, trafik kanunu ihlal eden 27 sürücüye 9 bin 907 TL idari para cezası kesildiği, 11 aracın ise trafikten men edildiği öğrenildi. Ayrıca araç kullanan diğer yolculara, kural ihlallerinde bulunmamaları konusunda ikazda bulunularak, kazaların azaltılmasına katkı sağlanmaları hususunda yol kenarı bilgilendirme eğitimi verildi.

Yolda kalan aile el sallayarak helikopterden yardım istedi

Denetimler sırasında Çorum-Çankırı D180-02 karayolu Eskialibey köyü kavşağında içerisinde ailenin bulunduğu bir araç yolda kaldı. Helikoptere el sallayan aile yardım istedi. Telsiz muhaberesinden sonra olay yerine giden jandarma ekipleri, akü arızası nedeniyle yolda kalan aileye yardım etti.

Yine havadan yapılan denetimler sırasında Osmancık-Merzifon D100 karayolu Merzifon istikametinde anız yangını görülmesi üzerine, olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Çorum il genelinde trafik kazalarını azaltmak ve sürücülerin trafik kurallarına uyması hususunda havadan helikopter destekli denetimlerin önümüzdeki günlerde devam edeceği bildirildi.