Hint keneviri ekmek için kurulan özel oda narkotimleri şaşırttı

Edinilen bilgilere göre, yasa dışı Hint keneviri ekimi yapan, kullanan ve satan şahıslara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi. Narkotimler tarafından 9 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda İ.Ş. ve H.K. adlı şahıslar gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan İ.Ş. isimli şüphelinin ikametinde arama yapan Narkotimler Hint keneviri yetiştirilmek üzere dizayn edilmiş oda tespit etti. Oda da yapılan aramada 6 adet içerisinde Hint keneviri tohumu ekili saksı, 1 adet hava nemlendirici cihaz, 1 adet ısı ve ışık düzeneği, toplam 38,83 gr Hint keneviri tohumu ile 1 adet kuru sıkı tabanca, H.K. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 0,12 gram esrar maddesi ele geçirildi.