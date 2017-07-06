Hitit, 11. Avrupa Üniversiteler Futsal Şampiyonası’na hazır

Avrupa Üniversiteler Futsal Şampiyonası (Futsal’2017) öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan başkanlığında BESYO Müdürü Prof. Dr. Faruk Yamaner, Güvenlik Şube Müdürü Cemil Sağlam’ın Sağlık, Kültür ve Spor,Bilgi İşlem İdari ve Mali İşler Daire Başkanları, Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nün katılımlarıyla yapılan değerlendirme toplantısında şampiyona sürecinde yapılacak olan çalışmalar masaya yatırıldı.

Sporcu, hakem, antrenör ve teknik delegeden oluşan yaklaşık 400 uluslararası spor adamının katılacağı Avrupa Futsal Şampiyonası açılışının 9 Temmuz 2017 Pazar günü saat 18.00’de Tevkif Kış Spor Salonunda gerçekleştirileceğini açıklayan Hitit üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Şampiyonaya hazırız. Misafirlerimize en iyi şekilde ev sahipliği yapılacak. Çok sayıda spor insanının katılacağı uluslararası bir etkinliğe tekrar ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu organizasyon üniversitemiz ve ilimiz açısından büyük bir önem taşıyor" şeklinde konuştu.