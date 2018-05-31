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31 Mayıs 2018 18:09

Hitit ailesi geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi

Hitit Üniversitesi akademik ve idari personeli geleneksel olarak düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Hitit ailesi geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi

31 Mayıs 2018 18:09


Hitit Üniversitesi’nin her geçen gün büyüdüğünü ve geliştiğini ifade ederek Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Büyük Hitit ailesi her geçen gün artan fiziksel mekanlarıyla birlikte daha da büyümekte. Üniversitemizin büyümesi beraberinde birliktelikleri de artarak devam edecektir” dedi.


Üniversitede yakalanan bu sinerjinin önemine vurgu yaparak son dönemde dikkat çekici başarılı çalışmaları hep birlikte başardıklarını dile getiren Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitenin gelişim sürecine özverili çalışmaları ile katkı sağlayan personele teşekkür etti.


Meslek Yüksekokulu Kampüsümüzün Merkez Yemekhanesi’nde yemeğe üniversite personeli yoğun ilgi gösterdi.




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