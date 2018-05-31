Hitit ailesi geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi

Hitit Üniversitesi’nin her geçen gün büyüdüğünü ve geliştiğini ifade ederek Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Büyük Hitit ailesi her geçen gün artan fiziksel mekanlarıyla birlikte daha da büyümekte. Üniversitemizin büyümesi beraberinde birliktelikleri de artarak devam edecektir” dedi.

Üniversitede yakalanan bu sinerjinin önemine vurgu yaparak son dönemde dikkat çekici başarılı çalışmaları hep birlikte başardıklarını dile getiren Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitenin gelişim sürecine özverili çalışmaları ile katkı sağlayan personele teşekkür etti.

Meslek Yüksekokulu Kampüsümüzün Merkez Yemekhanesi’nde yemeğe üniversite personeli yoğun ilgi gösterdi.