Hitit BESYO’ya yoğun ilgi

2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımı yapılacak branşlara 478’i bayan bin 904’ü erkek olmak 2 bin 382 kişi müracaat etti.

Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Faruk Yamaner, BESYO’ya ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Bu yıl özel yetenek sınavlarına 700-800 arasında katılım beklerken bu sayısının 2 binin üzerinde olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yamaner, “Geçen yıl puanımız 175 idi. Akademik başarıyı daha ileri taşımak için puan sayısını 220’ye çıkarttık. Aradaki sayısal makasta artış yaptık. Ancak buna rağmen Türkiye’de en çok rağbet gösterilen okullardan birisi olduk. Bunun temel nedenlerinden birisi Hitit Üniversitesi’nin Orta Anadolu’da gelişen en iyi üniversitelerden birisi olması ve Çorum huzur şehri bir kent oluşudur. Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın sürekli öğrencilerle buluşması, onlarla iç içe olması aynı zamanda Çorum Belediyesinin organizasyonları ve üniversite gençliğine yaptığı yatırımlarda bu ilgiye neden olan etkenlerden birisi” dedi.

Sınavlarla ilgili yapılacak dedikodulara itibar edilmemesi çağrısında bulunan Prof. Dr. Faruk Yamaner, BESYO’nun üniversitenin dışa bakan en önemli aynalarından birisi olduğunu belirterek, yapılan sınavlarda adaletten şaşılmayacağının altını çizdi. Yamaner, sınava katılacak olan öğrencilerin aileleriyle birlikte en iyi şekilde ağırlanacağını vurguladı.

Sınavlarla ilgili teknik açıklamada da bulunan Okul müdürü Yamaner, “Atletizm branşına 333 kişi, güreş branşına 37 kişi, artistik-jimnastik branşına 13 kişi, yüzme branşına 26 kişi, badminton branşına 71, basketbol branşına 172, hentbol branşına 116, futbol branşına 587, voleyboy branşına 191 kişi müracaat etti. Engelli müracaatında 3 bayan 12 erkek olmak üzere 15 kişi müracaat etti. Takım sporlarında milli 1 kişi müracaat etti. Bu yıl millilere kota getirdik. C milli olanlara kota getirdik. Toplamda sayısı 478 bayan, bin 904 erkek üzere 2 bin 382 aday müracaatta bulundu. Sınavlarda herkese başarılar diliyorum. Ülkemiz, üniversitemiz, hayırlara vesile olur. Başarılı geçmesini diliyorum” diye konuştu.