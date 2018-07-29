Hitit Üniversitesi Çorum’daki yaban hayvan çeşitliliğini araştıracak

Orman Su İşleri Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında Çorum’daki kritik bitki ve hayvan türlerinin populasyonlarının izlenmesi yapılacak.

Kargı ilçesinde başlayan ve 6 ay süre ile yapılan arazi çalışamaları sonucunda ilçedeki yaban hayvan türleri fotoğraflandı. Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Merkezi tarafından yapılan çalışmalarda boz ayı, kurt, vaşak, porsuk, tilki, kaya sansarı, yaban domuzu, yaban tavşanı, kızıl geyik ve karaca türleri tespit edildi.

Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Merkezinin Kargı ilçesinde başlattığı saha çalışması il genelinde devam edecek.