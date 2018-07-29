Diğer
Kategoriler
29 Temmuz 2018 18:24

Hitit Üniversitesi Çorum’daki yaban hayvan çeşitliliğini araştıracak

Hitit Üniversitesi, Çorum’daki yaban hayvan çeşitlerini araştırmak için çalışma başlattı.

Hitit Üniversitesi Çorum’daki yaban hayvan çeşitliliğini araştıracak

29 Temmuz 2018 18:24


Orman Su İşleri Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında Çorum’daki kritik bitki ve hayvan türlerinin populasyonlarının izlenmesi yapılacak.


Kargı ilçesinde başlayan ve 6 ay süre ile yapılan arazi çalışamaları sonucunda ilçedeki yaban hayvan türleri fotoğraflandı. Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Merkezi tarafından yapılan çalışmalarda boz ayı, kurt, vaşak, porsuk, tilki, kaya sansarı, yaban domuzu, yaban tavşanı, kızıl geyik ve karaca türleri tespit edildi.


Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Merkezinin Kargı ilçesinde başlattığı saha çalışması il genelinde devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç