Çorum ve bölgesinde ilk kez Nükleer Tıp Bölümü’nde görevli Uzm. Dr. Göknur Işık tarafından radyoaktif madde ile işaretlenen meme kanseri olgusu Genel Cerrahi Anabilim Dalından Prof. Dr. Betül Bozkurt tarafından meme kanserlerin erken teşhisi ve yayılımını tespit etmek için kullanılan gama probe kullanılarak başarılı bir şekilde ameliyat edildi. Yapılan bu işlem sayesinde meme kanserinin yayılımı en kısa sürede tespit edilerek hastaların tedavi olabilmelerine imkan sağlanıyor.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yapılan açıklama da, meme kanserinin 8 kadından birinde yaşam boyunca ortaya çıkan kadınlar arasında en sık görülen kanser tipi ve önemli bir sağlık problemi olduğunu söyledi.

Hastalığa ne kadar erken tanı konulursa tedavi başarısının da o kadar arttığına dikkat çekilen açıklamada, “Erken evrede tanısı konulan meme kanserlerinde kanserin hücre düzeyindeki tipine meme içinde başlangıç özelliklerine göre memenin alındığı (mastektomi) veya meme alınmadan korunduğu çeşitli cerrahi yöntemler mevcuttur. Meme kanserinin ilk yayılım yeri sıklıkla koltuk altı lenf bezleridir ve kanserin tedavisinde ilk belirleyici de koltuk altı lenf bezlerinin kanserle tutulup tutulmadığıdır. Bu nedenle koltuk altı lenf bezine yayılımın saptanması önemlidir. Koltuk altı lenf bezlerine yayılım olan hastalarda koltuk altı lenf bezlerinin çıkarılması tedavinin tamamlanması için gereklidir, ancak yayılım yok ise lenf bezlerinin çıkarılması hasta için kolda şişme (lenf ödem gibi) ile ilerleyici, tedavisi uzun ve zor durumlara neden olabilmektedir. Tüm bu nedenlerle kanserin yayılabileceği ilk bekçi (Sentinel) koltuk altı lenf bezinin saptanması için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu amaçla lenfatik sistemle taşınan ancak tümörlü dokunun ilk boşaldığı lenf bezi tarafından tutulan özel radyoaktif işaretli bir madde memeye enjekte edilerek, bu radyoaktif maddenin tutulduğu lenf bezini saptayan özel bir cihazla (gama probe) lenf bezi ameliyat sırasında saptanabilir. Ameliyat sırasında hızlı dondurma yöntemi ile lenf bezine kanser yayılımı olup olmadığı belirlenerek ameliyat şekline karar verilebilir.

Büyük şehirlerde bile sayılı merkezlerde yapılabilen bu işlemler hastanemize kazandırılan gama probe cihazı ile artık hastanemizde yapılabilmektedir. Tıbbın her alanında çağın gerektirdiği tüm yenilikleri bünyesine katmaya devam eden hastanemiz Prof. Dr. Betül Bozkurt başkanlığında meme hastalıklarında da ülkemizdeki söz sahibi hastanelerden biri haline gelmiştir” denildi.