Özlem Erçen Diken, kalp hastalıklarına bağlı tüm ölümlerin yüzde 12’sininin tütün kullanımı ve pasif maruziyetten kaynaklandığını söyledi.

Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle bir açıklama yapan Özlem Erçen Diken, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tütün kontrolüne yönelik çalışmalarının kararlı bir şekilde sürdüğünü belirterek, 31 Mayıs’ın "Dünya Tütünsüz Günü" olarak belirlendiğini ve yıllardır çeşitli etkinliklerle farkındalığın arttırılmasının sağlandığını ifade etti.

Dr. Diken, tütünün kalp sağlığına zararlı etkisinin bilinmesi, tütün ile ilişkili ölüm ve hastalıkları azaltmaya yönelik çözümlere ulaşılabilirliğe rağmen, halkın büyük çoğunluğunda kardiyovasküler hastalıkların önde gelen nedenlerinden birinin tütün olduğuna dair bilincin düşük olduğuna dikkat çekti.

Tütün kullanımının yüksek kan basıncından sonra kardiyovasküler hastalıklara neden olan faktörlerin arasında ikinci sırada yer aldığını açıklayan Diken, dünyada her yıl 7 milyon kişinin tütün kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade ederek, bu ölümlerden 900 bininin ölüm ise sigara içmeyen kişilerde pasif maruziyetten kaynaklandığının altını çizdi.

Diken, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2017 yılı verilerine Türkiye’de sigara içme oranının erkeklerde yüzde 43.7, kadınlarda ise yüzde 18.2 olduğunu kaydeden Diken, iskemik kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin başında tütün kullanımının geldiğine işaret etti.

Sigara endüstrisinin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen yeni ürünleri piyasaya sürdüğünün altını çizen Diken, “"Elektronik nikotin sağlayıcı sistemler" IQOS, ekektronik sigara vb. için ortak bir adlandırma. Tüm dünyada zararları hakkında farkındalık gittikçe artmakta. Alt solunum yolu enfeksiyonuna ve akciğer kanserine yatkınlık yaptığı bildiriliyor. Birçok farklı şekil ve isimle piyasaya sürülüyor. Tütün endüstrisinin iddialarına rağmen, sigara bırakmada faydalı olmadığı ve sağlığa zararları dünya literatüründe yerini bulmaktadır”