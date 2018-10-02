Hitit Üniversitesi kapılarını annelere açıyor

Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilecek olan “Anne Üniversitesi”, sağlam toplumların oluşmasında yetiştirdikleri nesillerle en önemli görevi üstlenen annelerin kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayacak. Proje kapsamında sağlıktan, finansa, kültür, psikoloji ve sanattan çocuk gelişimi ve aile içi iletişim gibi pek çok alanda annelere eğitimler verilecek. Kendini tanıma ve kişisel gelişim odaklı olarak tasarlanan Anne Üniversitesi, kişisel gelişime katkı sağlamanın yanı sıra aile içi iletişim, ebeveynlik ve çocuk gelişimi konularında anne ve anne adaylarını destekleyecek. Koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi, bilinçli medya ve teknoloji kullanımı ve medya okuryazarlığı gibi konularında farkındalık oluşturması hedeflenen proje sonunda anne ve anne adaylarına sertifika verilecek.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ailede anne unsurunun önemli olduğunu belirterek, bu gerçeklikten yola çıkarak Anne Üniversitesi projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Hitit Üniversitesi'nin sadece yüksek öğretimden sorumlu olmadığını dile getiren Rektör Alkan, üniversitenin ilgi alanına her konuda çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini söyledi. Hitit Üniversitesi'nin artık Çorum'a en güzel şekilde hizmet eden bir eğitim kurumu haline geldiğini dile getiren Alkan, bunun gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Anne Üniversitesi adı altında yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Alkan, “Bunlar sembolik isimler. Asıl amacımız geleceğimiz olan çocuklarımız. Gelecekte öğrencimiz olacaklar. Annelerde bunları yetiştiren en önemli ve değerli varlıklarımız. Bu anlamda üniversitemizin artık yetkin merkezleri var. Bu merkezler aracılığıyla yapacağımız çalışmaları profesyonel haline getirelim istedik. Günümüzde artık sosyal belediyecilik çok önemli. Çorum Belediyesi'ni de yanımıza alarak projeyi hayata geçirmeyi planladık. Projemize katılan anne ve anne adayları belli bir vakitlerini üniversitede geçirecek. Bu arada gücümüz yettiği kadar onlara destek verilecek. Hayatta lazım olan birçok konuda annelere bilgi verecek” dedi.

Üniversiteler yol açıcı olmak zorunda olduklarını anlatan Alkan, “Ancak arkamızdan ekip gelmezse bu faaliyetleri somut projelere dönüştürmezse bir anlamı olmayacak. Talep gelirse baba üniversitesi de neden olmasın. Ailede anne unsuru önemli olduğu için projeye “Anne Üniversitesi” dedik” ifadelerini kullandı.

Hitit Üniversitesi'nin Çorum'a değer katmaya devam ettiğini kaydeden Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da, “Bu şehre üniversite olmadan önceki dönemi de biliyoruz. Hitit Üniversitesinin şehirdeki havayı ne kadar olumluya çevirdiğini adeta şehrin çıtasını yükselttiğini göğsümüz kabararak görüyoruz. Çorum belediyesi olarak öğrenci dostu, eğitim dostu bir belediyeyiz. Şehrimizin bütün kurumlarıyla ortak projelere imza atıyoruz. Üniversitemizden güzel projeler geliyor. Bugüne kadar destekledik bundan sonra da destekleyeceğiz. Bu proje güzel bir proje. Bunun düşünülmesi de çok güzel. Paydaş olmak bize değer katıyor. Bu şehirde yaşamı güzelleştirmenin daha rahat nefes almanın yollarından birisi de hemen dokunulmamış alanlara dokunuşlar yapmaktır. Bunlarda annelerdir. Onlara sunulacak katkı şehrimize güzel katkıları ortaya çıkacaktır. Bu projenin yanında olacağız” diye konuştu.

Anne Üniversitesi projesiyle bir ilke daha adım attıklarını dile getiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam'da 22 Ekim- 2 Kasım arasında gerçekleştirilecek olan projenin proje kapsamında sağlıktan, finansa, kültür, psikoloji ve sanattan çocuk gelişimi ve aile içi iletişim gibi pek çok alanda anne ve anne adaylarının uzman akademik kadro tarafından bilgilendirileceğini ifade etti.

Kendini tanıma ve kişisel gelişim odaklı olarak tasarladıkları “Anne Üniversitesinin” temel amacının, kişisel gelişime katkı sağlamak ve aile içi iletişim, ebeveynlik ve çocuk gelişimi konularında anne ve anne adaylarını desteklemekte olduğunu anlatan Prof. Dr. Baykam, “Ayrıca, koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi, bilinçli medya ve teknoloji kullanımı ve medya okuryazarlığı gibi konularda farkındalık geliştirmeyi hedefliyoruz. Üniversite ortamında, konusunda yetkin 35 öğretim elemanı eşliğinde yapılacak bu etkinlik Üniversitede yapılan bilimsel aktivitelerin tanıtımının da yapılabileceği, Üniversiteyi toplumla daha yakın hale getiren bir programdır. Ön kayıtlar 3-8 Ekim de internet aracılığı ile kesin kayıtlar ise 9-15 Ekim de HİTİTSEM ‘e kişisel başvuru ile yapılacaktır. Kontenjan 60 kişi ile sınırlı olup 60 kişiyi aşan ön başvuru olduğunda kura çekimi yapılacaktır. Başvuru sayısı 20'nin altında olduğunda program uygulanmayacaktır” şeklinde konuştu.