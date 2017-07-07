Hitit üniversitesi KEP sistemine geçti

1 Haziran tarihi itibariyle faaliyete geçen KEP sistemi sayesinde kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik olarak resmi evrak gönderimi ve alımı yapan Hitit Üniversitesi, evrakların ilgili kurumlara ulaşımını anlık gönderimini sağlayan sistem sayesinde zaman kaybının önüne geçti.

Daha hızlı, nitelikli ve verimli hizmet vermek amacıyla her geçen gün gelişen dünyaya entegre olan Hitit Üniversitesi, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren hayata geçirdiği e-evrak ve e-imza sistemi sayesinde bugüne kadar tüm birimleriyle birlikte kurum içi ve kurum dışı yapılan yazışmalar neticesinde kâğıt tüketiminde yüzde 90, toner tüketiminde 85, evrakların kurum içi ulaşım sürelerinde yüzde 95, evrak ulaşımı için kullanılan taşıt sayısı ve yakıt tüketiminden yüzde 80, evrak dağıtımı yapan personel sayısında yüzde 80, ve Kayıtlı Elektronik Posta sistemiyle de posta ücretlerinde yüzde 95, evrakların ulaşım süresinde sürecinde 95 oranında tasarruf sağlandı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, teknolojideki hızlı gelişimin birçok iş sürecinde olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşları arası resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde gönderilip alınmasına katkı sağladığını söyledi.

KEP’in güvenlik, verimlilik, bilgi yönetimine katkı, teknolojik gelişmeler, maliyet kazancı, zaman tasarrufu ve sürat, şeffaflık, kolay yönetebilme ve hızlı erişilebilirlik, standartlaştırma, arşivleme ve ekolojik kazanç gibi kurumlara birçok avantajlar sağladığının altını çizen Prof. Dr. Alkan, “Üniversitemiz, çevrenin korunması kapsamında gereken koşul ve kaynakların eksiksiz olarak temin edilip sağlanması konusunda çalışmalar yapılmasını hedef ve ilke olarak benimsemiştir. Çevre bilincine verdiği önemi uygulamalarıyla da göstermekte olan üniversitemiz, Yeşil Kampüs olma hedefiyle bu çalışmalarla örnek model olmayı amaçlamaktadır. Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile yaklaşık 1 milyon A4 kâğıt kullanımının önüne geçilmiştir. Bu rakam ortalama 75 yetişkin ağacın doğada kaldığı anlamına gelmektedir Bununla birlikte yüzlerce toner ve evrak ulaşımında harcanan zamandan tasarruf sağlanmış olmakla birlikte hava, su ve çevre kirliliği gibi olumsuzlukların da önüne geçilmiş bulunmaktadır. Bunun yanı sıra toner, kartuş gibi birçok kırtasiye malzemesinden de tasarruf sağlanmıştır" dedi.