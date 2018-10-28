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Hitit Üniversitesı öğrencilerine oryantasyon eğitimi

Hitit Üniversitesine 2018-2019 eğitim-öğretim yılında kayıt olan öğrencilere yönelik oryantasyon eğitimi verildi.


Seminerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Birimi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından sunum yapıldı.


Öğrencilerin yoğun ilgi ve katılımı ile gerçekleşen oryantasyon programında üniversitenin tanıtımı, eğitim-öğretim faaliyetleri, sosyal aktiviteler ve etkinliklere katılımın yanı sıra öğrencilere sahip oldukları haklar, ders kayıtlanma, devam-devamsızlık, ders muafiyeti, sınavlar, bağıl değerlendirme, uzaktan eğitim ile verilen dersler ve sistem kullanımı, merkez ve eğitim birimlerimizdeki kütüphane hizmetleri, kütüphanelerimizden kitap alma ve süre uzatımı, Erasmus+, Mevlana ve Farabi değişim programları, bu programlara başvuru işlemleri, spor etkinlikleri, kulüp faaliyetleri, beslenme, ring servisi, kredi ve burslar, kültürel etkinlikler, ücretsiz kurs ve seminerler gibi konularda detaylı bilgiler verildi.

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