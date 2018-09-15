Hitit üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan;

Dr. Reha Metin Alkan, üniversitenin sağlık alanında büyümeye devam ettiğini söyledi.

Tıp Fakültesi'nde Akademik Genel Kurula katılan Dr. Reha Metin Alkan, burada öğretim elemanlarıyla bir araya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Genel kurulda açılış konuşması yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Dolapçı, fakülte bünyesinde verilen eğitim hakkında açıklamalarda bulunarak, Tıp Fakültesi olarak hızlı bir ilerleme kaydettiklerini ve sağlık konusunda önemli bir hizmet verdiklerini söyledi.

Hitit'in sağlık alanında büyümeye devam ettiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan da, Sağlık Bakanlığı ile ortak kullanım anlaşması ile birlikte hemen her türlü branşta pek çoğu ilk olan çok sayıda operasyon ve tedavinin, konusunda uzman öğretim üyelerle birlikte hastanemizdeki hekimler tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

155 öğretim elemanına sahip olan Tıp Fakültesi'ndeki iki araştırma görevlisinin uzmanlık eğitimini tamamlayarak Uzman Hekim olarak çalışmaya başladığını anlatan Alkan, elde edilen bu başarının Tıp Fakültesi'nin ne denli geliştiğinin ve olgunlaştığının somut bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Alkan, fakülte bünyesinde başarılı çalışmaların her alanda artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.