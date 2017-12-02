Diğer
Kategoriler
02 Aralık 2017 16:08

Hitit Üniversitesi’nde “Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu” kuruldu

Hitit Üniversitesi Senato kararıyla kurulan ve doğrudan hekim müdahalesini gerektirmeyen ilaç dışı gözlem çalışmaları ile anket, antropometrik ölçümler, laboratuvar ve radyolojik bulgular gibi dosya ve görüntü kayıtları üzerinden yapılacak retrospektif çalışmaların etik onaylarının alınabileceği “Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu” oluşturuldu.

Hitit Üniversitesi’nde “Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu” kuruldu

02 Aralık 2017 16:08


Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, kurul üyeleriyle bir araya gelerek, çalışma süreçleri hakkında bilgi aldı.


Prof. Dr. Reha Metin ALKAN, “Klinik Araştırmalar Etik Kurulu”nun geçen yıl faaliyetine başladığını ve bununla birlikte, öncesinde etik kurul onayı almak için diğer üniversiteler veya eğitim araştırma hastanelerine müracaat edilirken artık kurul onaylarının üniversite tarafından verildiğini vurguladı.


Rektör Alkan, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’na yapılan müracaatların yoğunluğu nedeniyle girişimsel olmayan araştırmaların etik yönden değerlendirileceği ikinci bir kurulun oluşturulması ihtiyacının doğduğunu ifade ederek, yeni kurulan kurula çalışmalarında başarılar diledi.


Başkanlığını Prof. Dr. M. Ömer Bostancı’nın yürüteceği kurulun en kısa sürede sekretarya ve alt yapı eksikliklerinin tamamlanarak başvuru kabulüne başlayacağı bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
15
°
C
Sisli
  • Pazar
    Sisli
    15°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    7°C
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
  • Çarşamba
    Hafif Kar Yağışlı
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç