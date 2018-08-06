Hitit Üniversitesi’nden engellilere eğitim

Engelsiz Öğrenci Birimi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu iş birliğinde gerçekleştirilen seminerde engelliler engelli araçların mekanik aksamları, elektronik aksamları, arıza kontrolü, parça değişimi, tamirat ve bu süreci kapsayan iş güvenliği hakkında bilgilendirildi. Eğitimin ardından Çorum Engelsiz Yaşam Derneği üyeleri Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Çorum Engelsiz Yaşam Derneği Dernek Başkanı Ertuğrul Kazak, aldıkları eğitim sonrasında engelli araçların tamiratında yaşadıkları mağduriyetin giderildiğini söyledi. Eğitim sonrasında bir tamir atölyesi açacaklarını açıklayan Kazak, bu sayede atıl durumda bulunan tekerlekli sandalyelerin tamirinin yapılarak ihtiyacı olanlara da kolaylıkla dağıtılabileceğini ifade etti.

Üniversitenin sahip olduğu bilgi birikimini topluma yansıtmak için büyük çaba sarf ettiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan da “Hitit Üniversitesi olarak toplumla iç içe olunması gerektiğine yürekten inanıyoruz. Sahip olduğumuz akademik bilgiyi sizlerle paylaşmayı ve ilimize her anlamda dokunabiliyor olmayı çok önemsiyoruz. Yaşadığınız toplumu bilmelisiniz. Toplumla iç içe olursanız çözüm üretebilirsiniz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yapmalıyız. Sizlerin hayatını kolaylaştıracak her türlü mekanizmayı üniversiteler olarak karşılamalıyız” ifadelerini kullandı.

Üniversitenin bu ve benzeri projelerin gerçekleştirilmesine büyük önem verdiğini kaydeden Alkan, imkanlar çerçevesinde bu tür çalışmalara her zaman destek olacaklarını sözlerine ekledi.

Ziyaret sonunda eğitimi tamamlayan kursiyerlere Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan tarafından katılım belgeleri verildi. Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sinan Çalışkan, Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Bahat Comba, Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Doç. Dr. Selen Özakar Akça’da hazır bulundu.