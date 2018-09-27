Hitit Üniversitesi'ne yabancı uyruklu öğretim elemanı

Yabancı dil öğretimi ile uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem veren Hitit Üniversitesi'nde, yabancı uyruklu bir öğretim elemanı daha göreve başladı.

Yabancı Diller Yüksekokulunda göreve başlayan Öğr. Gör. H. Aguerbi, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V. Dr. Öğretim Üyesi E. Savaş Başcı ile birlikte Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ı ziyaret etti.

Hitit Üniversitesi'nin eğitim-öğretim faaliyetlerinin sadece yerel düzeyde değil, uluslararası arenada da ele alınması gerekliliğinin bilinciyle hareket ettiğini ifade eden Rektör Alkan, yabancı uyruklu öğretim elemanı kadrosunu her geçen gün güçlendiren Hitit Üniversitesi'ne, dünyanın dört bir yanından gelen taleplerin hızla çoğalmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, göreve başlayan Öğr. Gör. H. Aguerbi'ye başarılar diledi.

Kendisine gösterilen yakınlıktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Öğr. Gör. H. Aguerbi de Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülecek olan İngilizce Hazırlık eğitimi kadrosunda yer almaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, Rektör Alkan'a teşekkür etti.

Hitit Üniversitesi'nde göreve başlayan H. Aguerbi ile yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı 12'ye ulaşmış oldu.