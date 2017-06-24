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24 Haziran 2017 13:05

Hitit Üniversitesi’nin Kimya Doktora Programı’na YÖK’ten onay

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Kimya Anabilim dalında Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak Kimya Doktora Programı açılması yönünde yapılan başvuru YÖK tarafından kabul edildi.

Hitit Üniversitesi’nin Kimya Doktora Programı’na YÖK’ten onay

24 Haziran 2017 13:05


Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kimya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programının 2011 yılında açıldığını ve 37 öğrenciyle yüksek lisans eğitimine devam edildiğini söyledi.


Kimya Doktora Programı ile mevcut lisans ve yüksek lisans programının temel ihtiyaçlarından biri olan araştırma görevlilerinin kariyer yapma sorununa da çözüm olacağını dile getiren Prof. Dr. Alkan, “Gerek mevcut araştırma görevlilerimizin gerekse yeni katılacak gençlerin büyük bir özveriyle çevre üniversitelerde yürütmeye çalıştıkları akademik kariyer yapma çalışmalarını kendi üniversitelerinde yapma imkânı sağlamış olacaktır. Üniversitemiz bünyesindeki öğretim üyelerimizin yürütmekte olduğu proje ve özgün çalışmalara katılmak suretiyle üniversitemizde yapılan bilimsel çalışmalara büyük bir ivme kazandıracaktır. Genç bir üniversite olarak sürekli ilerleyen Hitit Üniversitesi’nin akademik kadrosunun güçlendirilmesinde önemli bir fonksiyon icra edecektir” dedi.




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