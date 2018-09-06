Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 17:10

Hitit ve Ticaret Borsası işbirliği yapacak

Hitit Üniversitesi ve Ticaret Borsası, ortak çalışkmalara imza atma kararı aldı.

Hitit ve Ticaret Borsası işbirliği yapacak

06 Eylül 2018 17:10


Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ı ziyaret etti.


Üniversitenin çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getiren Kaya ve Özkubat, Çorum Ticaret Borsası olarak üniversite-sanayi iş birliğini çok önemsediklerini ifade ederek, Hitit üniversitesi ile birlikte ortak çalışmalar yapmaya hazır olduklarını açıkladılar.


Çorum’un tüm paydaşlarıyla her türlü iş birliğine hazır olduklarını dile getiren Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan da, göreve geldiği ilk günden bugüne kadar üniversite-sanayi iş birliğine büyük önem verdiklerini ve Hitit Üniversitesi’nin her anlamda topluma katkı sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştirdiğini vurguladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç