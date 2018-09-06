Hitit ve Ticaret Borsası işbirliği yapacak

Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ı ziyaret etti.

Üniversitenin çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getiren Kaya ve Özkubat, Çorum Ticaret Borsası olarak üniversite-sanayi iş birliğini çok önemsediklerini ifade ederek, Hitit üniversitesi ile birlikte ortak çalışmalar yapmaya hazır olduklarını açıkladılar.

Çorum’un tüm paydaşlarıyla her türlü iş birliğine hazır olduklarını dile getiren Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan da, göreve geldiği ilk günden bugüne kadar üniversite-sanayi iş birliğine büyük önem verdiklerini ve Hitit Üniversitesi’nin her anlamda topluma katkı sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştirdiğini vurguladı.