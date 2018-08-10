Hitit ve Turkuaz Yapı’dan işbirliği protokolü

İmza töreninden sonra bir açıklama yapan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, geliştirilecek olan sistem sayesinde, başta Çorum olmak üzere ülkemizde akıllı ev uygulamaları için etkin bir çözüm ortaya konacağını ifade etti.

Ekonomik kalkınmanın, tesislerden ve makinelerden ziyade vasıflı iş gücü ile birlikte yürümekte olduğunu kaydeden Alkan, elektronik bilgisayarlara dayalı akıllı makinelerin geliştirilmesinin ve modern araç ve gereçlerin geliştirilmesinin insan faktörü sayesinde gerçekleştirilebileceğinin altını çizdi.

Akıllı evlerin, bir mobil telefon aracılığıyla kontrol edilebilen, gelişmiş teknolojiler sayesinde kişilere daha tasarruflu, daha güvenli, daha konforlu, hayatı kolaylaştıran yaşam sunan evler olduğunu ifade eden Alkan, akıllı ev sistemlerine sahip daire sakinlerinin yaşam kalitelerinin artmasının yanında, bu sistemlerin yakıt konusunda da ciddi oranda enerji tasarrufu sağlayacağını sözlerine ekledi.

Turkuaz Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Sabur da, geliştirilen prototipin seri üretime geçmesiyle birlikte ilk aşamada Çorum’da bulunan binalara uygulanarak pazarda gelişiminin ve kalitesinin doğrudan uygulayıcılar ile değerlendirilmesi ve sonrasında ülkemizin tüm binalarında kullanılabilecek yüzde yüz yerli bir sistem üretmeyi hedeflediklerini açıkladı. Sabur, ev alıcılarının binaların kalitesi, bulunduğu mevki gibi birçok etkenden önce binanın akıllı olup olmadığını talep edecekleri bir şehir görmeyi arzu ettiklerini söyledi.

Sabur, bu proje ile bireylerin en çok vakit geçirdiği yaşam alanı olan evlerinde daha mutlu ve daha rahat yaşam sürebilmelerine katkı sağlamak amacıyla yaşadıkları konutları ile ilgili akıllı tasarımlara yönelik görüşlerini ve beklentilerini saptamak ve yaşadıkları problemlere çözüm bulmanın amaçladıklarını kaydetti.