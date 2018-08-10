Diğer
Kategoriler
10 Ağustos 2018 17:19

Hitit ve Turkuaz Yapı’dan işbirliği protokolü

Hitit Üniversitesi ile Turkuaz Yapı arasında yüksek kaliteli yaşam alanları için “Akıllı ve Ergonomik Ev Otomasyon Sistemleri” (Smart and Ergonomic Home Automation Systems for High Quality Living Areas) üretimi için işbirliği protokolü imzalandı.

Hitit ve Turkuaz Yapı’dan işbirliği protokolü

10 Ağustos 2018 17:19


İmza töreninden sonra bir açıklama yapan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, geliştirilecek olan sistem sayesinde, başta Çorum olmak üzere ülkemizde akıllı ev uygulamaları için etkin bir çözüm ortaya konacağını ifade etti.


Ekonomik kalkınmanın, tesislerden ve makinelerden ziyade vasıflı iş gücü ile birlikte yürümekte olduğunu kaydeden Alkan, elektronik bilgisayarlara dayalı akıllı makinelerin geliştirilmesinin ve modern araç ve gereçlerin geliştirilmesinin insan faktörü sayesinde gerçekleştirilebileceğinin altını çizdi.


Akıllı evlerin, bir mobil telefon aracılığıyla kontrol edilebilen, gelişmiş teknolojiler sayesinde kişilere daha tasarruflu, daha güvenli, daha konforlu, hayatı kolaylaştıran yaşam sunan evler olduğunu ifade eden Alkan, akıllı ev sistemlerine sahip daire sakinlerinin yaşam kalitelerinin artmasının yanında, bu sistemlerin yakıt konusunda da ciddi oranda enerji tasarrufu sağlayacağını sözlerine ekledi.


Turkuaz Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Sabur da, geliştirilen prototipin seri üretime geçmesiyle birlikte ilk aşamada Çorum’da bulunan binalara uygulanarak pazarda gelişiminin ve kalitesinin doğrudan uygulayıcılar ile değerlendirilmesi ve sonrasında ülkemizin tüm binalarında kullanılabilecek yüzde yüz yerli bir sistem üretmeyi hedeflediklerini açıkladı. Sabur, ev alıcılarının binaların kalitesi, bulunduğu mevki gibi birçok etkenden önce binanın akıllı olup olmadığını talep edecekleri bir şehir görmeyi arzu ettiklerini söyledi.


Sabur, bu proje ile bireylerin en çok vakit geçirdiği yaşam alanı olan evlerinde daha mutlu ve daha rahat yaşam sürebilmelerine katkı sağlamak amacıyla yaşadıkları konutları ile ilgili akıllı tasarımlara yönelik görüşlerini ve beklentilerini saptamak ve yaşadıkları problemlere çözüm bulmanın amaçladıklarını kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç