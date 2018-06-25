Hititler, Bulgaristan’da tanıtıldı

Vakıf 19’un Hititler elçiliklerde projesi kapsamında bu yıl “Avrupa Kültür Başkenti” seçilen Filibe, Burgaz ve Varna kentlerinde Hitit Uygarlığının köklü zenginliğini, sanatın evrensel dilini, sanatçı imgesinde yaşattığı farklı dil ve tarihi dokularla karşılıklı kültür alışverişine katkı sunacak “Anadolu Katmanlarında 7 Sanatçı Yapıtlarıyla Hititler” adlı plastik sanat sergisi, fotoğraf sergisi düzenlendi.

Hitit dönemine ait kabartmalarda bulunan görseller üzerinden günümüze uyarlanan kıyafetlerden oluşan bir defilenin de yer aldığı etkinlikler kapsamında ayrıca yine Hititlere ait enstrümanlarının kullanıldığı konserde Çorum türküleri seslendirildi. Etkinlikler büyük beğeni toplarken, Hitit defilesi ilgiyle izlendi.

Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, bu yıl Bulgaristan’ın AB Dönem Başkanlığı görevini yürütmesi ve Filibe’nin 2019 Avrupa Kültür Başkenti olması dolayısı ile Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ilişkileri kültür ve sanat köprüleri kurarak güçlendirmek adına Anadolu’nun ve dünyanın önde gelen medeniyetleri arasında yer alan Hititler’in başkenti Hattuşa’dan (Çorum)yola çıktıklarını söyledi.

Hattuşa’nın, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki kültürel varlıklardan biri olmasının yanı sıra burada açığa çıkarılan belgelerle dünya belleği listesinde yer aldığını vurgulayan Bilan, “Hitit Uygarlığının bu denli önemli merkezinden başlattığımız medeniyet yolculuğumuzun ana hedefi, Hitit Kültüründe son derece önem arz eden eski Anadolu müziği ile Hitit giysilerini ele alarak, farklı toplumlar arasında evrensel değerler üzerinden ortak noktalar bulmak ve barışın hakim olduğu bir dünyada kardeş ve dostça yaşamaktır. Sizlere Anadolu’dan, Hitit Medeniyeti’nin başkenti Hattuşa’dan Kral Hattuşili, Tudhaliya ve Kraliçe Puduhepa’dan sevgi ve selamlar getirdik. Güneş tanrıçası Arinna ile güneşin sıcaklığını, gökyüzünün fırtına tanrısı Teşup ile Hattuşa’nın sert esen ama çiçek kokan, sevda kokan buram buram Anadolu kokan rüzgarlarını getirdik. Tanrıça İştar Şauşka’dan aşkı ve sevdayı, anrı Kumarbi’den bereketi ve bolluğu getirdik. Tarihin ilk uluslararası barış antlaşması Kadeş’in imzalandığı topraklardan siz değerli konuklarımız ve yaşadığımız dünya için kardeşliği, barışı getirdik” dedi.

Çorum heyeti Bulgaristan ziyareti kapsamında Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani ve Burgaz Başkonsolosu Nuray İnöntepe’yi ziyaret etti. Başkonsolos Ergani, Ergani’ tarih ve kültür bakımından eski ve köklü bir geçmişe sahip olan Çorum’un Bulgaristan’da tanıtımına gösterdikleri çabadan dolayı Bilan ve katılımcılara teşekkür etti.