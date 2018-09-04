Hititler ve Gaya uygarlığının dünyaya tanıtılması için işbirliği

Belediye Başkanı Zeki Gül tarafından mehteran ekibiyle karşılanan mehter gösterisini büyük bir ilgiyle izleyen konuk heyet, daha sonra konser sonunda mehter başının elindeki kılıcı alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karşılama programının ardından Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül ve Gimhae Belediye Başkanı Heo Seong Gon arasında değişim anlaşması imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında dünyanın en büyük medeniyetleri arasında yer alan Hitit Uygarlığı ile dünyanın ilk yazılı barış anlaşmasının yapıldığı Çorum ve Gaya Uygarlığı’nın tanıtımı başta olmak üzere belediye hizmetleri gibi bir çok alanda ortak çalışmalar yürütülmesi kararlaştırıldı.

2 bin yıllık Gaya İmparatorluğunun başkenti Gimhae’nin ve Hititlerin başkenti Çorum’un Nisan ayında imzalanan protokol ile kardeş belediye olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Zeki Gül, iki ülkenin yaklaşık 70 yıllık bir dostluğu olduğuna dikkat çekti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin, 1949 yılında Türkiye’nin Kore Cumhuriyeti’ni bağımsız bir devlet olarak tanımasıyla başladığını ifade eden Başkan Gül, 1950 yılında da 3 yıl süren Kore Savaşı başladığını, Türkiye’nin o dönem Kore Devleti’nin ve halkının bağımsızlığı için Kore’ye asker gönderdiğini kaydetti.

Türkiye ve Kore arasında, dünyaya örnek olan dostluğun temelleri bundan yaklaşık 70 yıl önce atıldığını anlatan Gül, “Kore Savaşında bizim bine yakın şehidimiz var. Dolayısıyla Güney Kore bizim kardeşlik adına, dostluk adına, insanlık adına şehitler bıraktığımız bir ülke. Bu yüzden Güney Koreli dostlarımız Türk milletini ’kan kardeş’ olarak nitelendiriyorlar. Biz de bu kardeşliğe katkı sağlamak adına, bu dostluğu pekiştirmek adına Gimhae ile kardeş şehir olduk. Artık Asya’nın bir ucunda sizin de bir ucunda da bizim bir evimiz olduğuna inanıyoruz” dedi.

İmzalanan değişim anlaşmasının iki ülke arasındaki tarihi tecrübelere dayalı daha güçlendireceğinin altını çizen Başkan Gül, “Sürdürülebilir bir işbirliği için tarafların uyacağı ilke ve normların belirlenmesi kurumsallık için çok önemli. Vatandaşlarımızın refahı ve ilimizin gelişim kapasitesini artırmak için iki şehrin birbirinden öğreneceği şeyler var. Örneğin; Hitit Uygarlığı ve Gaya Uygarlığı merkezinde kültür ve turizm kapasitemizi artırabiliriz. Buna benzer birçok alanda işbirliği yapabiliriz. Belediye hizmetleri alanında yapacağımız değişim ve eğitim programları ile deneyimlerimizi birbirimize aktararak daha iyi hizmet üreten belediyeler haline gelebiliriz. Bugün imzalayacağımız değişim anlaşması ile tarihi tecrübelere dayalı ortaklıklığımızı daha güçlendireceğimize inanıyorum. İki şehrin sahip olduğu zengin kültürün korunması, dünyaya duyurulması konusunda yapacağı çok güzel işler var. İnanıyorum ki; Çorum ve Gimhae arasındaki iletişim geliştikçe, kardeşlik bağımız daha güçlenecektir. Kardeş şehirler olarak, dünyada güzel şeyler olduğunun da bir ispatı olacaktır. Koreli dostlarımızı dünyanın ilk yazılı barış antlaşmasının yapıldığı ’Barışın Şehrinde’ sizleri ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum" şeklinde konuştu.

Güney Kore Cumhuriyeti Gimhae Belediye Başkanı Heo Seong Gon ise Çorum’da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yapılan anlaşmanın her iki ülke ve şehir arasında çok güzel işbirliklerinin yapılmasına vesile olacağını belirtti.