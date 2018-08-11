Hititlerin başkenti Hattuşa geleceğe hazırlanıyor

Dünyanın en büyük medeniyetleri arasında yer alan Hititler’e de ev sahipliği yapan Hattuşa’nın kabuğunu kıracak çalışmalar başlatan Boğazkale Belediyesi, ilçenin çehresini değiştiriyor.

Boğazkale Belediye Başkanı Osman Tangazoğlu, göreve geldikleri günden itibaren hayata geçirdikleri projelerle ilçede bir değişim ve dönüşüm yaşandığını belirterek, Boğazkale’yi geleceğe bugünden hazırladıklarını söyledi.

Göreve geldikleri ilk günden bugüne ilçe halkına en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını dile getiren Tangazoğlu, halkın kendilerine duyduğu güveni boşa çıkarmadıklarını belirtti. Tangazoğlu, yerel seçimler öncesi taahhütte bulundukları projeleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Boğazkale Belediyesi en büyük yatırımlarının başında güneş enerjisi santrali geldiğini belirten Osman Tangazoğlu, 5 milyon liraya mal olan tesisin belediyenin en büyük gelir kapısı olacağını dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde geçici kabulü yapılarak enerji üretimine başlanan tesisin kapasitesinin 1 MGW olduğunu açıklayan Tangazoğlu, “GES projemizden tahmini olarak aylık 75 ila 100 bin lira arasında gelir sağlanacak. Bu belediyemiz için iyi bir finansman kaynağı olacak. Buradan elde edilecek gelirle halkıma daha iyi ve daha kaliteli bir hizmeti sunacağız” dedi.

Türkiye’ye ilk millet bahçesini Boğaz Belediyesi olarak kendilerinin kazandıracağını anlatan Tangazoğlu, “İlçemizin girişinde parkımız var. Burada yeni bir peyzaj çalışması başlattık. İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi destekleriyle güzel bir çalışma ortaya çıktı. Çalışmalar tamamlandığında burası insanlarına aileleriyle birlikte güzel bir zaman geçireceği ve çocukların ise gönüllerince eğlenebileceği bir mekan olacak. Türkiye’ye ilk millet bahçesini biz kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Alt ve üst yapı çalışmaları hakkında da bilgi veren Tangazoğlu, “İlçe merkezinden geçen deremiz vardı. Kanalizasyon hattı dereye akıyor ve etrafa yaydığı kötü kokular nedeniyle sürekli şikayet konusu oluyordu. Göreve geldikten sonra bu konuyla ilgili bir çalışma yaptık. Her iki dereyi ıslah ederek, kanalizasyon hatlarını da yer altına alarak bu şikayetleri ortadan kaldırdık. Şehir merkezindeki yolların tamamını bakımı yapıldı. Daha önce ilçemizin tamamı SİT alanı içerisinde olduğu için buralarda hiçbir çalışma yapamıyorduk. SİT alanı olunca bizimde elimiz kolumuz bağlanıyor ve hiçbir çalışma yapamıyorduk. Milletvekillerimizin girişimleriyle bu sorun ortadan kaldırıldı. Şimdi ilçedeki sokak ve caddelerin tamamında alt yapı çalışması yaptık. İtfaiye ve ambulansın geçemediği yollar genişletildi. İlçe merkezinde atıl vaziyette olan bir fırın yanında ise ucube şekilde duran bir belediye binamız vardı. Burasını yıkarak yerine son derece modern ilçeye yakışır Osmanlı mimarisinde bir fırın yaptık” şeklinde konuştu.

İlçedeki konut sorunun çözümü için TOKİ nezdinde girişimlerde bulunduklarını dile getiren Tangazoğlu, ilçeye TOKİ tarafından 80 konut yapılacağını belirterek, bununla ilgili proje çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Boğazkale’nin ayrıca bir turizm kenti olduğunu vurgulayan Tangazoğlu, merkezi hükümet tarafından ilçedeki turizm hareketliliğinin artırılması için de çalışmaların devam ettiğini bildirdi.