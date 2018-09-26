Hitit'te MYO'larında hayata geçirilen “3+1 işyeri uygulaması eğitim modeli” tanıtıldı

Bu model sayesinde 2023, 2053, 2071 vizyonunda mesleki eğitim anlayışı doğrultusunda Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü(MEYOK) kurularak, 3+1 işyeri uygulaması eğitim sistemine geçilecek. Her öğrencinin üniversiteden bir danışman öğretim görevlisi, ilgili sektörden de bir danışman usta eğiticisi olacaktır. Hayata geçirilecek proje ile 8 bin öğrencinin iş dünyasında istihdam edilmesi planlanıyor.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, gelecek açısından MYO'ların önemine dikkat çekerek, “İş dünyası eleman bulamıyor, öğrenci iş bulamıyor. Burada sorun şudur. Sanayiciyi biz anlamıyoruz onlarda bizi anlamıyorlar. Bunun yöntemi bu modeldir. Öğrenci bu model sayesinde dört yarıyılının üç yarıyılını teorik bilgilerle son bir yılının tamamını da sahada geçirecek. Şuanda 8 bin tane MYO'da öğrencimiz var. Bu 8 bin öğrenciyi bir şekilde istihdam edeceğiz” dedi.

Z kuşağını anlayacak tavırlar içerisine girilmesini isteyen Rektör Alkan, “Eğer ki üniversiteler, kamu kurumları fark oluşturacaksa bunlar binalarla, koltuklarla değil, farkındalığımızı buralarda göstereceğiz. Z kuşağı farklı öğrenme stilleri, hep haklı gören, farklı bakan bir kuşak. Bu çocukları elimizden kaçırmamamız gerekir. Lütfen bize destek verin. Bu model önemli bir modeldir” ifadelerini kullandı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, gençlerdeki sosyal medya zehirlenmesinin önüne geçilmesi için çağrıda bulundu.

Artık kuşaklarla tartışmak yerine anlaşma yoluna gidilmesi gerektiğini dile getiren TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, “En büyük bu problem Z kuşak olarak adlandırılan gençlerin ileriye dönük ne yapacağını bilmiyor olması. Burada büyük bir açmazımız var. Google'yi önceden hayal edemiyorduk. Atalarımızın, büyüklerimizin geçmişte söylediği icat çıkartma lafı eleştiriliyor. Aslında doğrusu icat çıkarmaymış. Bütün dünyaya söylenmiş bu. Sadece Türkiye'ye değil. Dünyada ülkeler icat çıkarınca bu sefer siz geride kalıyorsunuz. Hadi bir şeyler yapalıma başlamışız. Kimse icat çıkartmasaydı dünya tartışmasız daha güzel bir yer olurdu. Biz bu icatlarda yarışmalıyız. İcat çıkarmalıyız ama maalesef gençlerimizde bir huy daha var. Cep telefonu yasak değil, yasaklayamıyoruz. Bu cep telefonuyla ne iş yapıyoruz. Şirketlerden daha fazla internet faturası ödeyen gençlerimiz var. Karşılığında çıktı ne? Kendimi yetiştirdim, mesleğimle ilgili şunu yaptım, şu projeyi yürüttüm değil. Tamamen sosyal medya zehirlenmesi. Bunun önüne hem ahlaki olarak hem iş ahlakı olarak geçmeliyiz. Çocuklar gün boyu farklı bir hayata görüşü ile tozpembe bir hayat görüşüyle çok daha para kazanılan bir ortam, hatta daha ileri gidiyorum. Ayda iki gün çalışılınca milyon dolarlar kazanabilirsin mantığı zihniyeti ile yetişiyor. Sonra bir işletmeye geliyor hayat böyle değil. Tam mesai ile çalışıyor. Sonrasında bocalıyor” diye konuştu.

Ağustos ayı itibariyle Çorum'da 18 bin 600 iş arayan olduğuna dikkat çeken Başaranhıncal, “Şuanda iş dünyasının dönemsel olarak finans problemi belki ilk sıraya yerleşti. Ama kronik olan nitelikli eleman ihtiyacı var. Bu sorun birinci önceliğimiz. İş dünyası birilerini arıyor 18 bin 600 kişi de iş arıyor. Burada bir problem var.

Kaba işe eleman aramıyoruz. Beyin arıyoruz. İnşallah ne iş olursa yaparım formatından çıkmış şu konuyu çok iyi biliyorum öğrenciler yetişir. Biz bu proje noktasında elimizi taşın altına koyuyoruz. Hata olacaktır, düzelteceğiz. Küsmeyeceğiz daha üstüne gideceği koordinasyonu sağlayacağız. Çorum KOBi başkenti. Öğrenciler gittiği firmada uyum sağlayamazsa onun yerini de değiştirebiliriz. Bu sayede geleceğine odaklanmasını sağlayabiliriz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Tanıtım toplantısına AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, işadamları ve akademisyenler katıldı.