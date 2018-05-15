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15 Mayıs 2018 14:48

Hitit’ten ABD ve İsrail’e kınama

Hitit Üniversitesi Senatosu, İsrail askerlerinin Kudüs’te ABD Büyükelçiliği’nin açılışını protesto eden Filistin halkına yönelik gerçekleştirdiği katliamı kınadı.

Hitit’ten ABD ve İsrail’e kınama

15 Mayıs 2018 14:48


Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan başkanlığında olağanüstü toplanan Hitit Üniversitesi Senatosu, İsrail’in Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliamı kınama kararı aldı.


Senato üyeleriyle birlikte bir basın açıklaması yapan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Amerika’nın uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler (BM) kararları ile tarihi ve ve sosyal gerçekleri görmezden gelerek büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı almak suretiyle Ortadoğu’da istikrarsızlık ve kaosa davetiye çıkardığını, terör devleti İsrail’i de katliama sevk ettiğini söyledi. Prof. Dr. Alkan, bu kararın Nekbe/Felaket gününün 70. yıldönümüne getirilmesinin olayın ne kadar büyük tahrik ve provokasyon içerdiğini gözler önüne serdiğine dikkat çekti.


21. yüzyılın ilk çeyreğinde ve Haçlı zihniyeti içerisinde yürütülen katliamın faillerini ve ortaklarını lanetlediklerini dile getiren Alkan, “Masum Filistin halkının, halklarının Siyonist devlet tarafından 10 yıllardır sürekli olarak ihlal edilmesi, en temel özgürlüklerinden mahrum bırakılması ve son olarak bu katliama cüret etmesi karşısında insanlığın gür bir sesle ve topyekün biçimde dur dememesi kabul edilebilir bir durum değildir.tarih bugünleri kara bir leke olarak yazacaktır. Filistin halkı meşru müdafaa hakkına sahiptir. İşgalci konumundaki İsrail ve hamisi ABD Ortadoğu’da mazlum insanlara şiddet kullanmak suretiyle devlet terörü işlemişlerdir. Birleşmiş Milletler ve Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesini göreve davet ediyor, eğer uluslararası hukuk varsa ve insanlık bir nebze vicdan sahibiyse bu kurumların Trump ve Netanyahu aleyhinde derhal soruşturma gereğini yapmalarını bekliyoruz” dedi.


Masum ve mazlum Filistin halkına başsağlığı dilerken, sadece vatanlarını ve namuslarını savunurken şehit düşen insanların değil hukukun da katledildiğini tüm dünyanın er, geç anlayacağını kaydeden Alkan, vicdan sahibi herkesi ABD ve İsrail aleyhine tavır almaya, haksızlıklarını haykırmaya ve Filistin halkı ile dayanışmak için çağrıda bulundu.




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