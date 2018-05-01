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01 Mayıs 2018 15:12

Hitit’ten satranç turnuvası

Hitit Üniversitesi bahar etkinlikleri kapsamında akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımıyla Spor Bilimleri Fakültesi’nde Satranç Turnuvası düzenlendi.

Hitit’ten satranç turnuvası

01 Mayıs 2018 15:12


Üniversite bünyesinde böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden ve satrancın yaygınlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Satranç İl Temsilcisi Hasan Özer Gökmen, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a teşekkür etti.


Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan da, öğrencilere eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da kendilerini geliştirmelerini sağlayabilecek tüm faaliyetleri olabildiğince desteklediklerini ifade ederek, çeşitli turnuva ve organizasyonlarla öğrencilerin sosyal aktivitelerine katkı sunma gayreti içerisinde olduklarını söyledi.


Alkan, turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diledi.




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