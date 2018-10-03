Hurda araçtan güneş enerjili otomobil yaptılar

Çorum'da bir grup öğrenci hurda olarak satın aldıkları otomobili yeniden tasarlayarak güneş enerjisiyle çalışan bir otomobile dönüştürdü.

Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tarafından geliştirilen güneş enerjili otomobili diğerlerinden farklı kılan özelliği ise güneşten aldığı enerjiyi aynı anda kullanabiliyor. Otomobilde bulunan invatör sayesinde e-Mobilsem adı verilen araç hem güneşten aldığı enerjiyi depolayabilir hem de hareket edebiliyor. Saatte 30 kilometre hız yapabilen araç, hava güneşli olmasa da depoladığı enerjiyle 70 kilometre yol gidebiliyor.

Çorum'da bu yıl ilk kez düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliğinde görücüye çıkan otomobil şenliğe katılanlardan tam not aldı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliğinde tanıtımı yapılan E-Mobilsem adlı aracın Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tarafından geliştirildiğini dile getiren Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimizle birlikte kendileri geliştirerek modifiye etti. Güneş enerjisi panellerini yerleştirdiler. Aracı akülerini ve diğer aksamlarını yerleştirerek kullanılır hale geldi. Otomobilimiz ileri ve geri manevra yapabilirken 30 kilometre hıza ulaşabiliyor. Aracımızı trafikte kullanabiliriz” dedi.

Öğrenciler ve öğretmenlerin bu konuda çok gayretli ve üstün çabalarının olduğunu anlatan Büyük, "Öğrencilerimize imkan verildiğinde çok şey yapacaklar. Geleceğin, bilimin, sanatın her şeyin temelini daha iyi atmak adına öğrencilerimizi bugünden bilinçlendirme gayreti içerisindeyiz. Bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz akıllı bir otomobil tasarlamak ve yerli bir motor üretimi yapmak”

Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinden Ünsal Berk ise hedeflerinin akıllı bir otomobil tasarlayarak, güneş enerjisi panelleriyle entegre olmuş yerli bir motor üretimi yapmak olduğunu açıkladı.

Güneş enerjili otomobil yapmak için yola çıktıklarında 30 kişilik bir öğrenci gurubu oluşturduklarını anlatan Berk, "Öğrencilerimiz robotik ve kodlama alanında eğitim alanında eğitim aldıktan sonra yenilenebilir enerji kaynaklarını araştırdılar. Sonrasında robotik ve kodlamayla yenilenebilir enerji kaynakları nasıl birleştirebiliriz diye düşündük. Öğrencilerimizle birlikte ilk olarak öğrencilerle ilk olarak bir hurda araç bulduk. Aracı tasarlayıp modifiye ettikten sonra güneş enerjisi ve panelleri nasıl bağlarız bundan nasıl güneş enerjisi üretiriz bunu tasarladık. Robotik kulübü öğrencilerimiz üç enerji paneli hesabını araca monte ederek buradan aldıkları enerjiyle motoru çalıştırmayı başardılar” dedi.

Şimdiki hedeflerinin bu aracı tekrar söküp daha değişik sensör sistemleri ile robotik sistemler geliştirerek akıllı hale getirmek olduğunu vurgulayan öğretmen Berk, "Bir sonraki projede otomobilin yanındaki aynaları kaldırarak yan tarafta duyarlı kameralar yerleştireceğiz. Dışarıdaki görüntüleri kameralar aracılığıyla içeriye aktararak sürücü dışarıdaki olayları monitörden görecek. Bir başka hedefimizde bu aracın motorunu biz üretmedik. Yerli bir motor üretimi üzerinde çalışma yapacağız. Güneş enerjisiyle entegre yerli bir motor üretimi konusunda çalışacağız" ifadelerini kullandı.