Hz. Hüseyin Mescidi dualarla ibadete açıldı

Hüseyin Mescidi dualarla ibadete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, müjdeli bir ay olan Muharrem ayının, bir yanıyla da hüznün, acının, matemin ve şahadetin ayı olduğunu söyledi. Hicret'in 61. yılında yaşanan acı olayların Muharrem ayının rahmetini, bereket ayı olmasını gölgelerken hüzünle, acıyla anılan bir ay haline gelmesine neden olduğunu hatırlatan Başkan Gül, “Kerbela Çölünde, “cennet gençlerinin efendisi” Hz. Hüseyin Efendimiz ve 70 Ehlibeyt mensubu şehit edildi. O gün yaşanan acı, gençlerin efendileri olan iki gençten biri olan Hazreti Hüseyin'in şehadeti, mübarek insanların şehadeti 1400 yıla yakın zaman geçtiği halde hala her müminin yüreğini sızlatmaktadır. “Cennet gençlerinin efendisi” İmam Hz. Hüseyin Efendimiz ve Ehlibeyt'in haksızlık karşısındaki asil duruşları, aziz milletimizin gönlünde çok farklı bir yere sahiptir. Ve inanıyorum ki hep öyle kalacaktır. Bu acının yaşanmasına sebep olanlar ise ümmetin gönlünde, müminlerin gönlünde yer edinemediler” dedi.

Türk tarihinin peygamber sevgisinin, ehlibeyt sevgisinin, ashap sevgisinin örnekleriyle dolu olduğunu dile getiren Başkan Gül, “Abdülhamit Han, Hicaz Bölgesi ile münasebetleri güçlendirmek amacıyla Hicaz Demiryolu projesine başlıyor. Yolda raylar döşeniyor. Yapım çalışması Medine'ye ulaşınca Abdülhamit Han bir talimat veriyor. “Orada yani Medine'de rayların üzerine keçeler sarınız ki gürültü olmasın. Gürültü olmasın ki Peygamberimiz ve Ehlibeyt'in orada yatanlarının ruhu rahatsızlık duymasın” Talimat aynen böyledir. Tek başına bu misal dahi efendimize, Ehlibeyt'e ve onların yaşadıkları yerlere milletimizin saygısını göstermesi açısından fevkalade bir örnektir” şeklinde konuştu.

Bu saygının bir ifadesi, bir nişanesi olması için Çorum Belediyesi olarak Pazartesi Pazarı'nın bulunduğu bölgede bir mescit inşa ettiklerini hatırlatan Başkan Gül, “Buranın adını da Peygamber Efendimizin, “Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim” dediği, sevmemizi emrettiği torunu, Hazreti Hüseyin'in adını verdik. Mahalle mescitlerimizle ilgili çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık. Silmkent'te Osman Gazi, Bişkek Caddesinde Murad Hüdavendigar, İlhan Gürel Caddesinde Yavuz Sultan Selim mescitleri olmak üzere 3 mescit yer alıyordu. Bunları tamamladık. Gülabibey Mahallemizde Bağcılar 19. sokakta Orhan Gazi Mescidi, Bağcılar 73. sokakta Ertuğrul Gazi Mescidi vardı. Bunları da yakın zamanda ibadete açacağız. Karakeçili Mahallemizde Meslek Yüksek Okulumuzda bir mescit inşa ediyoruz. Hazreti Hüseyin Mescidimizin açılışını böyle mübarek bir ayda, Müminlerin bayramı olan bir günde, İslam dünyasının ortak bir değeri olan Aşura gününde gerçekleştiriyoruz. Adıyla müsemma bir zamanda mescidimizin açılışı güzel bir tevafuk oldu” ifadelerini kullandı.

Açılışa AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Müftü Ahmet Akın ve vatandaşlar katıldı.