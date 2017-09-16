İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolu Beşdam köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Börekçi (31) yönetimindeki 06 MFT 36 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı şeride geçerek, Murat Akpınar (29) yönetimindeki 52 HS 869 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil hurdaya döndü. İki araçta sıkışan sürücüler itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada sürücüler ve İlknur Bal (30) yaralanırken, Veli Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı sürücülerden Murat Börekçi, Çorum Devlet Hastanesinde müşahede altına alınırken, diğer yaralılar İlknur Bal ve Murat Akpınar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan 3 kişinin de durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.