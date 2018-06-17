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17 Haziran 2018 00:37

İki otomobil çarpıştı : 10 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinden meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı : 10 yaralı

17 Haziran 2018 00:37


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale kara yolunun 24. kilometresinde Bağşılı Köyü kavşağında meydana geldi. Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Musa Köşe yönetimindeki 06 AS 5295 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan dönmeye çalışan Yasin Kılıç yönetimindeki 55 DZ 385 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Yasin Kılıç otomobil içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu İtfaiyesi kaza Kırım ekibi, uzun uğraşlar sonucu sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Meydana gelen kazada sürücüler Musa Köse, Yasin Kılıç ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Yeşim Gülünay, Serpil Gülünay, Murat Gülünay, Bayram Küçük, Emine Küçük, Ali Osman Küçük, Eymen Küçük ve Mücahit Küçük yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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