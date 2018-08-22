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22 Ağustos 2018 17:58

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

22 Ağustos 2018 17:58


Edinilen bilgiye göre Ankara’dan Çorum istikametine seyir halinde Hüsamettin Sapanlı yönetimdeki 06 BC 1272 plakalı otomobil, Budaközü Kavşağı’nda Murat Kirazlı yönetimdeki 19 KY 143 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra trafik ışıklarına çarparak durabildi.


Meydana gelen trafik kazasında Hüsamettin Sapanlı, Yeliz Sapanlı, Deniz Sapanlı ve Duru Sapanlı yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine İtfaiye ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocukları İtfaiye ekipleri sakinleştirirken, yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.




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