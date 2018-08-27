İki otomobil kafa kafaya çarpıştı : 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza İlçeye bağlı Çiçeklikeller köyü Kargatuzu mevkiinde meydana geldi. Sungurlu istikametine seyir halinde olan Ramazan B. (28) yönetimindeki 06 SB 831 plakalı otomobil, Çiçeklikeller Köyü’nden Bunalan Köyü istikametine seyir halinde olan Veli K. (34) yönetimindeki 06 GF 0391 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Sümeyye Nur B. (11), Rabia B. (5), Seda B. (8) ve Dönüş B. (24) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.