Diğer
Kategoriler
27 Ağustos 2018 08:48

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı : 5 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı : 5 yaralı

27 Ağustos 2018 08:48


Edinilen bilgilere göre kaza İlçeye bağlı Çiçeklikeller köyü Kargatuzu mevkiinde meydana geldi. Sungurlu istikametine seyir halinde olan Ramazan B. (28) yönetimindeki 06 SB 831 plakalı otomobil, Çiçeklikeller Köyü’nden Bunalan Köyü istikametine seyir halinde olan Veli K. (34) yönetimindeki 06 GF 0391 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.


Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Sümeyye Nur B. (11), Rabia B. (5), Seda B. (8) ve Dönüş B. (24) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç