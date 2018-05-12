İl başkanı Karadağ Ayşe Bilgi’yi ziyaret etti

Mehmet Karadağ, bir otoparkın kulübesinde çıkan yangında yaralanan genci alevlerin arasından tek başına çıkaran Ayşe Bilgi’yi ziyaret etti. Karadağ, beraberindekilerle birlikte kahraman genç kızla bir süre sohbet ederek yaptığı davranışının çok önemli olduğunu belirterek tebrik etti.

İl Başkanı Karadağ, “Kahramanlık örneği gösteren kardeşimiz Ayşe Bilgi’yi yakından tanımak ve tebrik etmek için geldik. İnsan olarak kahramanlığın ve cesaretin erkeği kadını olmuyor, yürek istiyor, yürekli bir kızımızsın. Allah senden razı olsun. Allah senin gibi kardeşlerimizin sayısını artırsın. Bizler yürekli, elini taşın altına koyan hangi durumda olursak olalım birbirimizin yardımına koşan bir milletiz. Gerektiği zaman devletimizin yanında gerektiği zaman da milletimizin yanında birbirimizin yardımına koşuyoruz. Bizde bu inanç ve bu duygu olduğu sürece kimse yıkamaz. “dedi.

Yangın olayını anlatan Ayşe, “Otoparkta çıkan yangında görevli olan arkadaşlardan birisi yanıma geldi arkadaşım yanıyor bir havlu falan varsa verir misin dedi bende arkadaşım yanıyor deyince havluyu ısladım gibi arka tarafa koştum. Baktım içerden dumanlar çıkıyor. Hiçbir şeyi düşünmeden içeriye girerek kulübenin içinde yatan genci koltuk altından tutarak dışarı çektim. Bu kişi benim kardeşim eşim veya babam da olabilirdi. Rabbim kimseye zeval vermesin, hepimizin yardımcısı olsun.” şeklinde konuştu.